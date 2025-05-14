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Новини 14/05/2025

Microsoft закликає розробників програм для Windows обирати React Native

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Microsoft рекомендує використовувати фреймворк React Native для розробки настільних програм для Windows, незважаючи на те, що ця компанія широко застосовує розробку своїх програмних продуктів на C# або C++. Інженер-програміст К’яра Муні з Microsoft опублікувала в корпоративному блозі детальну інформацію, як команда Office використовує React Native, заявивши, що це «покращило надійність програм і досвід розробки». Про це пише DevClass.

Microsoft Office майже такий відомий, як і Windows, але розробники програм для ПК часто помічали, що команда Office у Microsoft не використовує власні десктопні фреймворки, які компанія пропонує іншим. Наприклад, при роботі над Office ніколи не використовували .NET Windows Forms або WPF (Windows Presentation Foundation). Сучасні версії Office здебільшого побудовано на C++ та React Native, а не, наприклад, з використанням .NET MAUI.

Муні визначає три ключові переваги React Native. По-перше, розробники можуть обмінюватися навичками між веб- та настільними версіями програми за допомогою JavaScript (або, можливо, TypeScript, хоча Муні про це не згадує). По-друге, React Native дозволяє створювати кросплатформні програми, які використовують елементи керування, властиві операційній системі. І по-третє, функція, яку Муні називає «островами контенту», дозволяє вбудовувати компоненти React Native в існуючі програми Windows, що активно використовується в Office.

Незважаючи на ці переваги, сторонні розробники мають підстави для обережності. Останній реліз React Native — 0.79, який випустили минулого місяця, і номер версії менший за 1.0 вказує, що фреймворк ще не повністю готовий. 

React Native був створений Meta переважно для кросплатформних мобільних додатків, хоча зараз Microsoft відіграє провідну роль у підтримці фреймворку для розробки в екосистемах Windows та macOS.

Реалізація React Native від Microsoft для Windows підключена до Windows App SDK, що забезпечує легкий доступ до сучасного інтерфейсу користувача в стилі Windows 11 та використовує мову дизайну Fluent UI від Microsoft. 

Однак Windows App SDK має недоліки, один з яких полягає в тому, що для розгортання потрібна Windows 10 1809 або новіша версія. У корпоративному контексті це не повинно викликати проблем, проте варто зазначити , що Windows App SDK не замінює Windows SDK або існуючі типи настільних програм Windows, такі як .NET (включаючи Windows Forms та WPF) та настільні Win32 з C++». Використання цих старіших технологій має переваги для розробників, які більше стурбовані широкою сумісністю, ніж прийняттям найновішого зовнішнього вигляду.

Окрім React Native, для розробників, які бажають створювати кросплатформні настільні додатки на JavaScript або TypeScript, існують також інші варіанти. Прикладом цього є Visual Studio Code від Microsoft, де Electron використовується для розробки додатків для macOS, Windows та Linux. Electron включає браузерний рушій Chromium та Node.js.

Для Microsoft важливо, щоб програми Office демонстрували те, що компанія вважає «найповнішим вираженням досвіду роботи з Windows». Муні переконана, що React Native — найкращий спосіб зробити це, зберігаючи можливість використання спільного доступу до коду на різних платформах. 

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Windows залишається надзвичайно популярною платформою, але тенденція до більшої різноманітності частково пов’язана з популярністю мобільних пристроїв, а частково завдяки розвитку інших платформ, включаючи веб, ChromeOS та інших. Це означає, що хоча кросплатформна розробка набуває дедалі більшого значення, наслідування прикладу Microsoft вже не є таким важливим.

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