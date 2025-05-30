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Новини 30/05/2025

Mistral випустив Codestral Embed — інструмент для автодоповнення, редагування та пояснення коду

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Французький стартап Mistral AI представив Codestral Embed — свою першу модель, орієнтовану виключно на роботу з кодом. Компанія-розробник стверджує, що вона перевершує конкурентні пропозиції від OpenAI, Cohere та Voyage. Про це повідомляє ComputerWorld.

Codestral Embed розроблений для таких випадків використання, як автодоповнення, редагування або пояснення коду. Інструмент також можна застосовувати в семантичному пошуку, виявленні дублікатів у коді та аналітиці на рівні репозиторію у великих кодових базах.

«Codestral Embed підтримує групування коду без нагляду на основі функціональності або структури. Це корисно для аналізу складу репозиторію, виявлення нових архітектурних шаблонів або внесення даних до автоматизованих систем документації та категоризації», — пояснюють представники Mistral AI.

На думку Прабху Рама, віце-президента дослідницької групи Cybermedia Research, інструмент Codestral Embed корисний тим, що забезпечує точний семантичний пошук коду та швидко виявляє дубльовані фрагменти коду у великих репозиторіях. 

Модель доступна через API Mistral під назвою codestral-embed-2505 за ціною $0,15 за мільйон токенів. Пакетна версія API пропонується зі знижкою 50%, локальне розгортання можливе після консультації з командою Mistral.

Реліз Codestral Embed відбувся після нещодавньої презентації Mistral API для агентів, що, за словами компанії, доповнює її API можливістю спрощеної розробки агентних застосунків.

Партнер видання

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