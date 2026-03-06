logo

Новини 06/03/2026 16:15

Нові функції «Дії»: бронювання працівників у розшуку та податкові знижки

Дмитро Сімагін

Автор новин

У найближчі місяці в застосунку «Дія» з’явиться кілька нових функцій, в тому числі опція бронювання працівників у розшуку. Про це на РБК-Україна заявила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Загалом у 2026 році «Дія» отримає три масштабні оновлення: спрощене бронювання працівників, автоматичне повернення податків та мапу провайдерів на випадок блекаутів.

Що стосується бронювання працівників, які перебувають в розшуку, то такая можливість відкриється лише для оборонних та критичних для ЗСУ підприємств. Цінних фахівців, які потрібні для вітчизняного ОПК, зможуть бронювати на 45 днів навіть за наявності невирішених питань в ТЦК. Очікується, що ця опція з’явиться в застосунку до кінця березня 2026 року.

Покращиться процедура продовження броні: керівники підприємств зможуть продовжувати чинні статуси бронювання одразу для груп співробітників. Це можна буде зробити в кілька кліків на порталі «Дія».

Новою функцією платформи стане автоматична податкова знижка: «Дія» сама проаналізує реєстри та підкаже, яку суму податків держава може повернути вам за витрачені кошти на оплату навчання, іпотечні платежі чи благодійність.

У застосунку також з’явиться карта інтернет-провайдерів, які гарантовано працюють під час блекаутів. Маються на увазі ті провайдери, які можуть надавати послуги інтернет-зв’язку (xPON) понад 72 години без світла.

За словами представниці Мінцифри, пріоритетом на 2026 рік для відомства залишається автоматизація процесів, які безпосередньо впливають на стабільність економіки та зручність ведення бізнесу в умовах війни.

Нагадаємо, що незабаром «Дія» отримає також функціонал для пошуку роботи.

