Новини 20/01/2026 15:58

OpenAI відкриває необмежений доступ до GPT-5.2 Instant і попереджає про появу реклами

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія OpenAI оголосила, що її тарифний план ChatGPT Go, який надає повний доступ до моделі GPT 5.2 Instant, відтепер доступний по всьому світу. Тариф ChatGPT Go існує вже кілька місяців, але до останнього часу був доступний лише на окремих ринках, таких як Індія, пише Bleeping Computer.

Вартість місячного доступу до ChatGPT Go становить $8, що на $12 менше, ніж поточна базова версія ChatGPT Plus ($20).

OpenAI стверджує, що ChatGPT Go забезпечує в 10 разів більше повідомлень, завантажень файлів і створення зображень, ніж у безкоштовному плані. Також користувачі мають більший доступ до пам’яті та контекстного вікна, щоб ChatGPT міг запам’ятовувати в діалогах більше деталей.

Що стосується версії ChatGPT Plus, то вона, на відміну від «пільгового» тарифу Go, пропонує розширений доступ до флагманської LLM-моделі GPT‑5.2 Thinking та агента кодування Codex. Крім того, Plus має вищі обмеження для повідомлень, завантаження файлів, пам’яті та контексту.

Ще однією новиною стало те, що OpenAI офіційно попередила про початок тестування реклами в безкоштовному тарифі та в ChatGPT Go. Користувачам дорожчих тарифних планів ChatGPT Plus, Pro, Business та Enterprise рекламні оголошення відображатись не будуть.

Нагадаємо, днями стало відомо, що в ChatGPT може з’явитись трансляція музики та обробка завантажених файлів.

 

