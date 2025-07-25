OpenAI запустить GPT-5 вже у серпні

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Один з лідерів у галузі штучного інтелекту, компанія OpenAI, планує запустити свою нову мовну модель GPT-5 вже у серпні. Про це повідомили в Ain.ua.

Очікується, що нова модель, реліз якої планувався на це літо, буде представлена як комплексна система штучного інтелекту, що об’єднує різні моделі та здана виконувати різноманітні функції, а не лише одну задачу.

Як заявляв CEO OpenAI Сем Альтман ще у лютому, новинка включатиме модель o3 та інші технології. Це є частиною стратегії компанії зі спрощення своїх пропозицій.

Кінцевою метою OpenAI є об’єднання моделей серій o та GPT для створення систем ШІ, які зможуть використовувати всі доступні інструменти та виконувати широкий спектр завдань.

Водночас видання зазначає, що заплановані дати запуску OpenAI часто зміщуються через труднощі в розробці, проблеми з потужністю серверів або навіть анонси та витоки інформації про моделі ШІ від конкурентів.

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