27/10/2025 09:14

Розробники тепер можуть створювати Android-програми на мові Swift

Дмитро Сімагін

Журналіст

Опубліковано перший preview-реліз Swift SDK для Android, який дозволяє розробникам створювати Android-додатки на мові програмування Swift за допомогою офіційних інструментів та спрощує обмін кодом між iOS та Android. Про це повідомляє блог Swift.

У червні цього року компанія Apple оголосила, що мова програмування Swift буде офіційно розширена для підтримки розробки додатків для Android шляхом створення спеціальної робочої групи Android у рамках проекту Swift з відкритим кодом.

Взаємодія з Android забезпечується бібліотекою swift-java, яка може автоматично генерувати зв’язки між мовами Java та Swift, щоб розробники могли використовувати код Swift разом з існуючими API Android та кодом Java. Індекс пакетів Swift тепер позначає пакети з підтримкою Android і повідомляє, що понад 25% усіх пакетів вже створено на Android. Це дає розробникам можливість повторного використання існуючої кодової бази.

Swift SDK для Android доступний для попереднього перегляду в комплекті з інсталятором для Windows або як окремий файл для завантаження для користувачів Linux та macOS. Також доступний новий посібник з повними інструкціями з налаштування та набором прикладів проектів Android, написаних на Swift, для ілюстрації робочих процесів.

Нагадаємо, що не так давно компанія Huawei відкрила код мови програмування Cangjie, яка може стати конкурентом Java та Swift.

 

