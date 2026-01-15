Розширення Copilot Studio для VS Code стало загальнодоступним

Microsoft перевела у відкритий доступ розширення Copilot Studio для Visual Studio Code. Завдяки цьому тепер всі розробники можуть створювати, редагувати та керувати агентами штучного інтелекту безпосередньо у VS Code. А сама робота по створенню агентів переходить з веб-інтерфейсу на професійний робочий процес розробки програмного забезпечення, пише Neowin.

Хоча Copilot Studio — це, в першу чергу, low-code платформа, тепер, з переносом розширення в IDE, Microsoft значно розширює можливості професійного кодування. Команди розробників можуть використовувати для створення агентів звичні для них інструменти, такі як Git, конвеєри CI/CD та розширені помічники штучного інтелекту.

Розширення Copilot Studio дозволяє клонувати на свій локальний комп’ютер повне визначення агента, а не лише файл рішення. Це включає теми, інструменти, тригери, налаштування та посилання на бази знань. Тепер, коли агент представлений у вигляді локальних файлів, розробник може використовувати стандартні робочі процеси GitHub або GitLab для контролю версій, запитів на зняття змін та перевірки коду.

Щоб розпочати роботу з розширенням, перейдіть на VS Code Marketplace та знайдіть «Microsoft Copilot Studio», після чого потім встановіть його. Далі вам потрібно увійти до свого облікового запису Microsoft, пов’язаного з середовищем Copilot Studio.

Нагадаємо, що два місяці тому компанія Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини».