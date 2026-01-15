logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 15/01/2026 11:18

Розширення Copilot Studio для VS Code стало загальнодоступним

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft перевела у відкритий доступ розширення Copilot Studio для Visual Studio Code. Завдяки цьому тепер всі розробники можуть створювати, редагувати та керувати агентами штучного інтелекту безпосередньо у VS Code. А сама робота по створенню агентів переходить з веб-інтерфейсу на професійний робочий процес розробки програмного забезпечення, пише Neowin.

Хоча Copilot Studio — це, в першу чергу, low-code платформа, тепер, з переносом розширення в IDE, Microsoft значно розширює можливості професійного кодування. Команди розробників можуть використовувати для створення агентів звичні для них інструменти, такі як Git, конвеєри CI/CD та розширені помічники штучного інтелекту.

Розширення Copilot Studio дозволяє клонувати на свій локальний комп’ютер повне визначення агента, а не лише файл рішення. Це включає теми, інструменти, тригери, налаштування та посилання на бази знань. Тепер, коли агент представлений у вигляді локальних файлів, розробник може використовувати стандартні робочі процеси GitHub або GitLab для контролю версій, запитів на зняття змін та перевірки коду.

Щоб розпочати роботу з розширенням, перейдіть на VS Code Marketplace та знайдіть «Microsoft Copilot Studio», після чого потім встановіть його. Далі вам потрібно увійти до свого облікового запису Microsoft, пов’язаного з середовищем Copilot Studio.

Нагадаємо, що два місяці тому компанія Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини».

Головна > Новини > Розширення Copilot Studio для VS Code стало загальнодоступним

Найбільш обговорювані статті

Oracle оприлюднила плани розвитку Java у 2026 роціOracle оприлюднила плани розвитку Java у 2026 році
CEO Replit: завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогуCEO Replit: завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогу
Ілон Маск анонсував значне оновлення LLM-моделі Grok разом із новими продуктами, в тому числі інструментом кодування.Ілон Маск анонсував випуск Grok Code — нового інструменту для вайб-кодингу
Штучний інтелект у Gmail тепер сам буде вирішувати, які листи вам показувати в першу чергуШтучний інтелект у Gmail тепер сам буде вирішувати, які листи вам показувати в першу чергу
EPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробниківEPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробників
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелектуSenior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0
Більшість розробників не довіряють згенерованому коду, але все одно не перевіряють йогоБільшість розробників не довіряють згенерованому коду, але все одно не перевіряють його
Ілон Маск пообіцяв відкрити код нового алгоритму XІлон Маск пообіцяв відкрити код нового алгоритму X
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні

 

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Топ текстів
- 3 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 3 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 1 тиждень назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 2 тижні назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 4 тижні назад
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Новини - 4 тижні назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 3 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи
Новини - 2 тижні назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java

Новини

Розширення Copilot Studio для VS Code стало загальнодоступним

 15.01.2026 11:18

У 2025 році користувачі менше завантажували мобільні програми, але доходи розробників зросли

 15.01.2026 09:41

«Скопіювали чужий код»: конкурс з розробки LLM-моделі з нуля провалився

 14.01.2026 16:40

Google опублікувала Universal Commerce Protocol. Він стандартизує замовлення та онлайн-оплату через агентів штучного інтелекту

 14.01.2026 15:03

Творець месенджера Signal представив ШІ-помічника Confer. Він має відкритий код та засоби шифрування

 14.01.2026 12:08

Microsoft відкрила код середовища розробки прототипів XAML Studio

 14.01.2026 10:54

Хакери активно маскуються під українські благодійні фонди — CERT-UA

 14.01.2026 09:35

Придбаний Meta стартап Manus випустив інструмент для запису, розшифровки та аналізу зустрічей

 13.01.2026 17:42

Microsoft відмовляється від застарілого інструментарію для розгортання

 13.01.2026 16:13

Медіа про технології та бізнес ITC.ua, MC.today та Highload об’єднуються із діловим виданням The Page та платформою SPEKA

 13.01.2026 14:30

Спецпроєкти

В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Топ текстів тижня
1.
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
2.
Лінус Торвальдс використав для свого пет-проекту вайб-кодинг Google Antigravity
3.
CEO Replit: завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогу
4.
OpenAI запустила бета-версію ChatGPT Health
5.
У GitHub пояснили, чому статично типізовані мови програмування зараз такі популярні
6.
Штучний інтелект не зможе замінити розробників щонайменше протягом 5 років
7.
Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0
8.
EPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробників
9.
В українських розробників за кордоном зарплати знижуються, в Україні — стабільні або зростають
10.
Медіа про технології та бізнес ITC.ua, MC.today та Highload об’єднуються із діловим виданням The Page та платформою SPEKA

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: