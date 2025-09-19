У ChatGPT тепер можна значно прискорити роботу моделі GPT-5-Thinking

OpenAI додає в ChatGPT селектор, який дозволяє вирішувати, наскільки інтенсивно повинна працювати модель міркування GPT-5-Thinking. Ця функція доступна для передплатників тарифів Plus, Business та Pro, повідомляє Bleeping Computer.

Судячи зі скріншоту, за допомогою селектору можна обирати різні рівні зусиль для міркування. Наприклад, стандартний рівень GPT-5-Thinking встановлено на 18. Це баланс швидкості та інтелекту за замовчуванням. Тепер його можна посилити вчетверо — рівень Розширеного режиму становить 64.

Для користувачів тарифу Pro вартістю $200 на місяць дозволено використання режиму Heavy, який має рівень 200. Це максимум, який ви можете отримати з моделі GPT-5-Thinking.

Станом на серпень цього року чат-ботом ChatGPT щотижня користуються близько 700 мільйонів людей в усьому світі. Для порівняння: чат-ботом Grok від компанії xAI користуються 64 мільйонів людей щотижня.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що OpenAI готується обмежити доступ до ChatGPT для неповнолітніх. Компанія розробляє спеціальну версію ChatGPT для підлітків, в якій планує використовувати технологію прогнозування віку. Після запуску «підліткової версії» дітям віком до 18 років буде заборонено користуватись стандартним додатком ChatGPT.