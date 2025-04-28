У Microsoft прогнозують, що у майбутньому кожна людина стане начальником. Це пов’язано з розвитком ШІ

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У Microsoftупевнені, що у майбутньому кожна людина стане начальником завдяки розвитку штучного інтелекту, повідомили в iLenta.

Компанія прогнозує появу нового виду бізнесу — «прикордонних фірм», в яких люди керуватимуть автономними AI-агентами, що виконують різні завдання.

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У МІРУ ТОГО, ЯК АГЕНТИ ВСЕ ЧАСТІШЕ ПРИЄДНУЮТЬСЯ ДО РОБОЧОЇ СИЛИ, МИ ПОБАЧИМО ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ ЇХНІХ БОСІВ: ТИХ, ХТО СТВОРЮЄ, ДЕЛЕГУЄ ТА КЕРУЄ НИМИ. ЛЮДИНА МАЄ ДУМАТИ ЯК ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР СТАРТАПУ, — ЗАЯВИВ ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР MICROSOFT ДЖАРЕД СПАТАРО.

У корпорації очікують, що протягом п’яти років кожна організація, яка прагне лідерства, прийде до цього. На той час AI-агенти будуть створюватися на основі концепції «інтелект на запит», що зробить їх більш функціональними та самостійними порівняно з нинішніми.

Ці компанії будуть швидше та гнучкішими, що дозволить їм стрімко масштабуватися.

Поява AI-босів відбуватиметься у три етапи. Спочатку у кожного співробітника з’явиться помічник зі штучним інтелектом, а потім агенти приєднаються до команд як «цифрові колеги», виконуючи конкретні завдання. Нарешті люди почнуть делегувати їм складні процеси. Наприклад, якщо брати ланцюжок постачання, то AI зможе керувати всією наскрізною логістикою, тоді як людям залишиться лише перевіряти роботу за потреби та спілкуватися з постачальниками.

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