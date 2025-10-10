logo

10/10/2025

У Microsoft роз’яснили, як правильно писати коментарі в коді

Дмитро Сімагін

Журналіст

Представник команди Microsoft Windows Реймонд Чен пояснив, як правильно писати коментарі в коді. За його словами, коментарі всередині тіла функції повинні стосуватися стану системи в момент «виконання» коментаря. Про це Чен написав у блозі розробників Windows.

Автор допису розкритикував програмістів, які в коментарі до коду описують, які він буде працювати за певних обставин. За словами Чена, кожен коментар має описувати, що відбувається, коли виконання досягає блоку коду, в якому воно знаходиться. Якщо ж розробник хоче розмістити коментар перед оператором «if», то йому потрібно структурувати його відповідно до стану програми до оператора «if».

Для кращого пояснення Реймонд Чен наводить приклад невдалого розміщення коментарів:

// Widget is already vibrating, so we update the waveform in place.
// Else the waveform parameters will be set when we start vibrating.
if (waveformParameters != null) {
    waveformParameters.Shape = WaveformShape.Square;
    widget.UpdateWaveformParameters(waveformParameters);
}


Чен пише, що коли він побачив цей коментар, то зрозумів його так, ніби він свідчить про те, що віджет вже вібрує. «Я подумав: «Звідки мені знати, що він вібрує? Хіба нам не варто спочатку це перевірити?»

Потім, за його словами, він побачив частину коментаря else і ще більше заплутався, бо «навіщо ми говоримо про те, що ми робимо, якщо віджет не вібрує, якщо попереднє речення говорило нам, що ми (якимось чином) вже знаємо, що він вібрує?»

«Далі я бачу оператор if, і тепер він перевіряє, чи є щось null, що, я думаю, говорить нам, чи вібрує віджет. Але перше речення коментаря говорило, що ми знаємо, що він вібрує».

У підсумку Чен визнає, що коментар насправді описує те, що ми знаємо як правду, коли опинимося всередині блоку if. В якості альтернативи він пропонує менш заплутаний спосіб написання коментаря:

if (waveformParameters != null) {
    // Widget is already vibrating, so we update the waveform in place.
    waveformParameters.Shape = WaveformShape.Square;
    widget.UpdateWaveformParameters(waveformParameters);
} else {
    // Nothing to update right now. We will set the parameters
    // the next time we start vibrating.
}


Тут кожен коментар описує, що відбувається, коли виконання досягає блоку коду, в якому воно знаходиться. Автор навіть створив фіктивний блок else для зберігання пояснювального коментаря про те, чому нічого не робити – це нормально.

«Якщо ви дійсно хочете розмістити коментар перед оператором if, вам потрібно структурувати його відповідно до стану програми до оператора if.

// If the widget is already vibrating, then update the waveform in place.
// Else the waveform parameters will be set when we start vibrating.
if (waveformParameters != null) {
    waveformParameters.Shape = WaveformShape.Square;
    widget.UpdateWaveformParameters(waveformParameters);
}

 

У Microsoft роз'яснили, як правильно писати коментарі в коді

 10.10.2025 16:27

Google запустила платформу Gemini Enterprise з інструментами для програмування

 10.10.2025 15:28

Copilot тепер може створювати документи Office та підключатись до сторонніх сервісів

 10.10.2025 12:34

Microsoft випускає Edit CLI — новий інструмент командного рядка для Windows 11

 10.10.2025 11:27

OpenAI наздоганяє Anthropic в якості коду: Codex має 74,3% успішності порівняно з 73,7% у Claude Code

 10.10.2025 09:46

OpenAI збирається перетворити ChatGPT на операційну систему

 09.10.2025 16:45

В Україні створили Кіберсили ЗСУ, до яких залучатимуть цивільних фахівців

 09.10.2025 15:30

Багхантерам пропонують до $30 000 за знайдену помилку в інструментах штучного інтелекту

 09.10.2025 12:44

Google покращує налагодження та продуктивність в low-code конструкторі додатків Opal

 09.10.2025 11:39

Google додає функцію розширень в інтерфейс командного рядка Gemini CLI

 09.10.2025 09:42

