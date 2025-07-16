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Новини 16/07/2025

Українські хакери знищили сервери та мережеву інфраструктуру російської мілтек-компанії Gaskar Group

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Українська хакерська група BO Team спільно з Українським кіберальянсом та військовою розвідкою України заявила про успішну кібератаку на російського виробника дронів Gaskar Group. Про це повідомили в Speka.

За словами представників групи, їм вдалося повністю знищити серверну та мережеву інфраструктуру компанії, яка постачає безпілотники російським військовим. В результаті атаки було знищено понад 250 систем — зокрема 46 віртуальних серверів і понад 200 робочих станцій. Також стерто 47 ТБ даних і ще 10 ТБ резервних копій.

BO Team повідомила, що під час зламу зібрала цінну інформацію про наявні та перспективні зразки безпілотників. Крім того, хакери отримали персональні дані співробітників компанії, включно з домашніми адресами та інформацією про родини.

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