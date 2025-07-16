Українські хакери знищили сервери та мережеву інфраструктуру російської мілтек-компанії Gaskar Group

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Українська хакерська група BO Team спільно з Українським кіберальянсом та військовою розвідкою України заявила про успішну кібератаку на російського виробника дронів Gaskar Group. Про це повідомили в Speka.

За словами представників групи, їм вдалося повністю знищити серверну та мережеву інфраструктуру компанії, яка постачає безпілотники російським військовим. В результаті атаки було знищено понад 250 систем — зокрема 46 віртуальних серверів і понад 200 робочих станцій. Також стерто 47 ТБ даних і ще 10 ТБ резервних копій. Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

BO Team повідомила, що під час зламу зібрала цінну інформацію про наявні та перспективні зразки безпілотників. Крім того, хакери отримали персональні дані співробітників компанії, включно з домашніми адресами та інформацією про родини.

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