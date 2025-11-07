logo

Новини 07/11/2025 11:20

Український стартап-акселератор запускає набір для early-stage компаній з головним призом $10 000

Некомерційна організація AI HOUSE розпочинає реєстрацію на Deep Tech Accelerator: Hardware Edition — non-equity програми для команд, які поєднують інженерне мислення, штучний інтелект і бажання створювати реальні продукти.

Протягом чотирьох місяців команди працюватимуть із провідними експертами, фаундерами та представниками індустрії. На них чекає: експертна підтримка з оптимізації продукту, підготовки до виробництва та сертифікації, менторство від інженерів, підприємців і представників hardware-компаній, практичні воркшопи та інтенсиви, сніданки з фаундерами та представниками технологічної спільноти, AMA-сесії, а також виїзні екскурсії на виробництва.

Фінальним етапом стане Demo Day, де стартапи представлять свої продукти інвесторам і потенційним партнерам, а команда-переможець отримає $10 000 на масштабування.

Стратегічним партнером програми стала Мінцифра, а також доєдналися інші партнери, серед яких Український Фонд Стартапів та Державний університет «Київський авіаційний інститут».

«В Україні вистачає технічних талантів, але мало місць, де їхні ідеї можуть перетворитися на реальний продукт, — особливо на стику АІ та hardware. Ми запускаємо акселератор, який говорить з інженерами їхньою мовою — без води, з реальними менторами, доступом до інвесторів і виробничих партнерів. Це програма для тих, хто хоче не пітчити слайди, а будувати те, що дійсно працює», — коментує Богдан Пономар, CEO AI HOUSE. 

Hardware Edition — поглиблена програма, створена на основі досвіду першого акселератора AI HOUSE — WinWin Deep Tech Accelerator. Тоді участь взяли вісім українських AI-стартапів, які після програми залучили інвестиції, отримали стратегічні партнерства та продовжили розвиток своїх продуктів в Україні й за її межами.

Хто може долучитися?

Програма залучає команди на ранніх стадіях, які вже мають прототип, MVP або перевірену технологію, а саме:

  • Hardware і deep tech стартапи на ранній стадії: команди з готовим прототипом або MVP, які розробляють рішення у сферах AI та ML, smart robotics, dual-use, IoT, electronics, aerospace, greentech, biotech, agritech тощо.
  • Технологічні фаундери та інженери-підприємці: спеціалісти з hardware, embedded systems чи виробництва, які прагнуть посилити бізнес-компетенції та знайти інвесторів.
  • Науковці й дослідники: команди з університетів і лабораторій, що мають перевірену технологію та прагнуть запустити її як комерційний продукт.

Як взяти участь?

Deep Tech Accelerator: Hardware Edition відбудеться з січня до квітня 2026 року офлайн у Києві та онлайн і є безоплатною програмою для стартапів. Учасникам з інших міст організатори надають часткову компенсацію проживання та квитків.

Після подання заявки команда проходить коротку онлайн-співбесіду з експертами спільноти. Кожна заявка розглядається індивідуально, а результати відбору надсилаються впродовж семи робочих днів після проведення інтервʼю.

Дізнавайтеся більше та реєструйтеся за посиланням до 19 грудня включно. 

***

Про AI HOUSE

AI HOUSE — некомерційна організація, головна мета якої – розбудувати найбільше AI-ком’юніті в Україні задля народження нових продуктових AI-стартапів, розвитку галузі штучного інтелекту та технологічного сектору загалом.

 

