logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 06/11/2025 12:46

За чотири роки Google профінансувала 156 українських IT-стартапів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Google оголосила про завершення другого етапу діяльності Фонду підтримки Google for Startups Ukraine. Протягом 2024-2025 років Фонд надав фінансову підтримку 98 стартапам – кожному до $100 000 бездольового фінансування та до $350 000 у вигляді кредитів Google Cloud. Про це повідомляє блог компанії.

Загалом за чотири роки роботи Фонду Google надала фінансову підтримку 156 українським стартапам на загальну суму $15 мільйонів. Сукупно ці компанії залучили понад $60 млн подальшого фінансування, збільшили свої доходи приблизно на 100% та створили понад 500 нових робочих місць.

«Якщо у 2022 році ми бачили компанії з різних галузей, зосереджені на виживанні, то у 2024 році ми стали свідками буму стартапів, які вирішують складні нові виклики, спричинені війною. Ми спостерігали сплеск інновацій у сфері безпеки, протидії дезінформації, охорони здоров’я та медичних технологій, а також передових технологій розмінування. Значний акцент робився на штучному інтелекті», — відзначають в Google.

Під час першого етапу діяльності (2022-2023 роки) Фонду підтримки Google for Startups Ukraine було надало фінансову підтримку 58 українським стартапам на загальну суму $5 мільйонів.

Досягненням Фонду є вихід на міжнародні ринки таких українських компаній, як Finmap та Uspacy. Інші, такі як Wareflow та BazaIT , успішно використовують штучний інтелект для розвитку економічних можливостей. Світовим визнанням стало те, що засновники Legal Nodes були включені до списку Forbes Europe «30 до 30», а Haiqu була названа однією з 11 найперспективніших квантових компаній Європи за версією Sifted.

Нагадаємо, що сервіс Google Maps тепер можна інтегрувати в сторонні додатки.

Головна > Новини > За чотири роки Google профінансувала 156 українських IT-стартапів

Найбільш обговорювані статті

Експерти прогнозують зниження попиту на розробників штучного інтелекту: агенти краще пишуть кодЕксперти прогнозують зниження попиту на розробників штучного інтелекту: агенти краще пишуть код
Google NotebookLM тепер має пам'ять діалогів з користувачемGoogle NotebookLM тепер має пам’ять діалогів з користувачем
Samsung випустила ПК-версію свого Android-браузера Samsung InternetSamsung випустила ПК-версію свого Android-браузера Samsung Internet
Новий фреймворк Google ADK дозволяє створювати агентів на Python і JavaНовий фреймворк Google ADK дозволяє створювати агентів на Python і Java
OpenAI випустила інструмент Aardvark для пошуку вразливостей в кодіOpenAI випустила інструмент Aardvark для пошуку вразливостей в коді
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на RustРозробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Android-смартфони краще захищені від шахраїв, ніж iPhone — дослідження YouGovAndroid-смартфони краще захищені від шахраїв, ніж iPhone — дослідження
Найкращий квартал року: експорт ІТ-послуг з України демонструє зростанняНайкращий квартал року: експорт ІТ-послуг з України демонструє зростання
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Uklon запустив конкурс для українських стартапів з призовим фоном €40 000

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

«Деяким інвесторам взагалі начхати на ваш продукт»: розробник платформи для зміни акценту про те, як створити свій стартап з нуля і де брати гроші

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Спецпроєкти - 2 тижні назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 4 тижні назад
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
Новини - 3 тижні назад
Співзасновник OpenAI Карпати опублікував код відкритого клону ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом
Новини - 1 місяць назад
Новий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує код
Новини - 4 тижні назад
У Microsoft роз’яснили, як правильно писати коментарі в коді
Досвід - 6 днів назад
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust

Новини

За чотири роки Google профінансувала 156 українських IT-стартапів

 06.11.2025 12:46

Microsoft представила дорожню карту розвитку штучного інтелекту у Visual Studio

 06.11.2025 11:30

Microsoft Teams буде відстежувати місцезнаходження працівників на роботі

 06.11.2025 09:28

ChatGPT відповідає точніше, якщо з ним розмовляти грубо

 05.11.2025 16:56

LLM-моделі подвоюють свої можливості в програмуванні кожні 6 місяців

 05.11.2025 15:57

Генератор відео Sora від OpenAI став доступним на Android

 05.11.2025 12:37

Завдяки lazy imports програми на Python будуть запускатись швидше

 05.11.2025 11:27

Парне програмування зі штучним інтелектом менш ефективне, ніж з людиною — дослідження

 05.11.2025 09:47

Дистрибутив Linux Debian буде вимагати «жорстку залежність» до Rust

 04.11.2025 17:07

Гранти для Web3-продуктів: у Львові пройде безкоштовний хакатон ETHLviv Impulse

 04.11.2025 16:01

Спецпроєкти

П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Топ текстів тижня
1.
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
2.
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
3.
«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього
4.
«У нас є графічні процесори, але їх не можна підключити»: CEO Microsoft скаржиться на нестачу електроенергії
5.
OpenAI випустила інструмент Aardvark для пошуку вразливостей в коді
6.
«Найбільший злом 2025 року»: хакер атакував криптопротокол Balancer DeFi і викрав понад $128 мільйонів
7.
Y Combinator змінить свої правила заради українських фаундерів, які не можуть виїхати з країни
8.
Дистрибутив Linux Debian буде вимагати «жорстку залежність» до Rust
9.
Google NotebookLM тепер має пам’ять діалогів з користувачем
10.
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: