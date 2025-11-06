За чотири роки Google профінансувала 156 українських IT-стартапів

Компанія Google оголосила про завершення другого етапу діяльності Фонду підтримки Google for Startups Ukraine. Протягом 2024-2025 років Фонд надав фінансову підтримку 98 стартапам – кожному до $100 000 бездольового фінансування та до $350 000 у вигляді кредитів Google Cloud. Про це повідомляє блог компанії.

Загалом за чотири роки роботи Фонду Google надала фінансову підтримку 156 українським стартапам на загальну суму $15 мільйонів. Сукупно ці компанії залучили понад $60 млн подальшого фінансування, збільшили свої доходи приблизно на 100% та створили понад 500 нових робочих місць.

«Якщо у 2022 році ми бачили компанії з різних галузей, зосереджені на виживанні, то у 2024 році ми стали свідками буму стартапів, які вирішують складні нові виклики, спричинені війною. Ми спостерігали сплеск інновацій у сфері безпеки, протидії дезінформації, охорони здоров’я та медичних технологій, а також передових технологій розмінування. Значний акцент робився на штучному інтелекті», — відзначають в Google.

Під час першого етапу діяльності (2022-2023 роки) Фонду підтримки Google for Startups Ukraine було надало фінансову підтримку 58 українським стартапам на загальну суму $5 мільйонів.

Досягненням Фонду є вихід на міжнародні ринки таких українських компаній, як Finmap та Uspacy. Інші, такі як Wareflow та BazaIT , успішно використовують штучний інтелект для розвитку економічних можливостей. Світовим визнанням стало те, що засновники Legal Nodes були включені до списку Forbes Europe «30 до 30», а Haiqu була названа однією з 11 найперспективніших квантових компаній Європи за версією Sifted.

