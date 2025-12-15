logo

Новини 15/12/2025 15:12

За три місяці в Україні вдвічі зросла кількість miltech-вакансій. Але без віддаленої роботи

Дмитро Сімагін

Журналіст

За останній квартал в Україні вдвічі збільшилась кількість miltech-вакансій. Зараз на Djinni розміщено 360 вакансій за цим фільтром, що практично в 2 рази більше, ніж три місяці тому і майже в 5 разів більше, ніж у грудні 2024 року. При цьому середня цифра відгуків зменшується (хоча там часто дуже серйозні вимоги).  

Найчастіше в miltech шукають фахівців C++ чи Embedded, Engineering / CAD Design або Python. Є також вакансії для ейчарів, проджект-менеджерів і навіть аналітиків.

Примітно, що вимоги до роботи майже завжди виключають можливість працювати віддалено. З 360 актуальних мілтек-вакансій 338 передбачають роботу в офісі.

Нагадаємо, що згідно дослідження ITExpert, українська освіта не встигає реагувати на дефіцит інженерів у DefenceTech. Навіть приріст у +82% заяв на окремі технічні спеціальності не покриває потреби ринку. На окремі інженерні вакансії роботодавці можуть не отримати жодного відгуку. 

Однак, є й позитивна тенденція: у 2025 році кількість заяв на ключові miltech-напрями в КПІ ім. Ігоря Сікорського та Львівській Політехніці зросла від +23% до +82%.

