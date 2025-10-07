Анонси OpenAI: інструменти розробки «міні-додатків» Apps SDK та агентів AgentKit. Codex стає загальнодоступним

На щорічній конференції для сторонніх розробників DevDay компанія OpenAI анонсувала вихід Apps SDK — набору інструментів та бібліотек, який дозволяє створювати додатки всередині ChatGPT. Замість того, щоб запускати зовнішні програми на телефоні, комп’ютері чи у веб-середовищі, користувачі тепер можуть це робити, не виходячи з ChatGPT, пише The Verge.

Apps SDK надає стороннім розробникам, які працюють самостійно або від імені компаній, можливість підключати вибрані дані, «запускати дії та відтворювати повністю інтерактивний інтерфейс користувача».

Ідея, запропонована OpenAI, схожа на розробку «міні-додатків» в Telegram. Користувачі можуть використовувати додатки так само, як вони це роблять поза чат-ботом, але з можливістю просити ChatGPT виконувати певні дії в цих програмах: аналізувати контент або виходити за рамки того, що може запропонувати кожен додаток окремо.

«Це дозволить створити нове покоління інтерактивних, адаптивних та персоналізованих додатків, за допомогою яких можна спілкуватися в чаті», — пояснив Сем Альтман.

Apps SDK вже доступний в режимі попереднього перегляду, OpenAI заявила, що почне приймати нові додатки в ChatGPT «пізніше в цьому році».

Ще одним анонсом на DevDay став запуск AgentKit — набору інструментів для розробників і підприємств, які дозволяють створювати, розгортати та оптимізувати агентів. Завдяки AgentKit тепер можна візуально проектувати робочі процеси та швидше вбудовувати агентні інтерфейси, використовуючи нові структурні блоки, такі як:

Конструктор агентів : візуальне полотно для створення та керування версіями багатоагентних робочих процесів.

Реєстр конекторів : центральне місце для адміністраторів, де можна керувати тим, як дані та інструменти підключаються до продуктів OpenAI.

ChatKit: набір інструментів для інтеграції інтерфейсу агентів на основі чату в програму.

Також компанія оголосила про загальну доступність агента розробки Codex та трьох нових функцій, які роблять його ще кориснішим для команд:

Нова інтеграція зі Slack : делегування завдань або запитань Codex безпосередньо з командного каналу чи обговорення.

Codex SDK : інтеграція агента в робочі процеси, інструменти та програми для найсучаснішої продуктивності GPT‑5-Codex без додаткового налаштування.

Нові інструменти адміністрування: завдяки панелям керування середовищем, моніторингу та аналітики , адміністратори робочого простору ChatGPT тепер мають більше можливостей для керування Codex у великих масштабах.

OpenAI запевняє, що тепер розробники можуть працювати з Codex скрізь, де потрібно — у редакторі, терміналі та хмарі, все підключено до облікового запису ChatGPT.