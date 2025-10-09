Багхантерам пропонують до $30 000 за знайдену помилку в інструментах штучного інтелекту

Google запустила програму винагород за знайдені вразливості в системах штучного інтелекту компанії. У разі успіху багхантеру виплатять до $30 000, пише Bleeping Computer.

Нова програма винагород зосереджена, в першу чергу, на недоліках у флагманських продуктах: Google Search (на google.com), Gemini (веб, Android та iOS) та додатках Google Workspace (наприклад, Gmail, Диск, Meet, Календар та інші).

В інші «стандартні» продукти, які теж підпадають під програму виплат винагород, входять AI Studio та Jules, а також непрофільні програми Google Workspace та інші інтеграції штучного інтелекту в продуктах Google.

Щоб отримати максимальну винагороду в розмірі $30 000, потрібно знайти недолік, який підпадає під бонус «за новизну», тоді як за стандартний звіт про недоліки безпеки, в якому детально описується помилка безпеки, що може спровокувати шахрайські дії у продукті, виплачується винагорода до $20 000.

Дослідники також можуть отримати винагороду в розмірі $15 000 за помилки, пов’язані з витоком конфіденційних даних, та до $5000 доларів за проблеми з увімкненням фішингу та крадіжкою моделей.

У перелік недоліків безпеки, які входять до програми винагороди за виявлення помилок, входять: