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Новини 05/08/2025

ChatGPT тепер нагадуватиме про необхідність перерв у роботі

Дмитро Сімагін

Журналіст

Чат-бот ChatGPT почав відображати користувачам ненав’язливі нагадування під час тривалих сеансів, щоб заохотити зробити перерву. Компанія OpenAI допускає, що незабаром удосконалить вигляд цих нагадувань, щоб вони виглядали більш природними та корисними, повідомляє Neowin.

«Не завжди все виходить ідеально. На початку цього року оновлення зробило модель занадто поступливою, вона часом звучала занадто приємною замість того, щоб бути насправді корисною. Ми скасували оновлення, змінили підхід до використання зворотного зв’язку і зараз працюємо над тим, щоб покращити оцінку реальної користі моделі в довгостроковій перспективі, а не просто те, чи сподобалася вам відповідь», — пояснює OpenAI у своєму блозі. 

Також компанія прояснила ситуацію щодо обробки особистих питань: «Люди часто ставлять ChatGPT глибоко особисті питання, такі як: “Чи варто мені розлучатися зі своїм хлопцем?” У таких випадках ChatGPT уникатиме надання остаточних відповідей. Натомість він допоможе користувачам обміркувати свої рішення, ставлячи запитання та зважуючи всі за і проти. Ця нова поведінка для обробки важливих особистих рішень з’явиться найближчим часом».

Щоб розробити нову модель поведінки, OpenAI співпрацювала з експертами у відповідних галузях, які допомогли покращити реакцію ChatGPT у делікатних ситуаціях. Наприклад, у проекті взяли участь понад 90 лікарів з понад 30 країн, щоб покращити відповіді на медичні запити. OpenAI також наголосила, що удосконалення стануть постіними, і компанія ділитиметься додатковими оновленнями в міру просування роботи.

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