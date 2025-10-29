GitHub запускає платформу Agent HQ, яка об’єднає Codex, Claude і Jules

Сервіс спільної розробки та хостингу коду GitHub оголосив про запуск нової платформи під назвою Agent HQ. Її головна функція полягає в наданні розробникам доступу до агентів штучного інтелекту від різних компаній. Про це інформує блог GitHub.

Компанія запевняє, що тепер «кожен агент кодування інтегрується безпосередньо в GitHub». Агенти від Anthropic, OpenAI, Google, Cognition, xAI та інших компаній будуть доступні напряму в GitHub як частина платної підписки GitHub Copilot.

Поки платформа починає з надання доступу до Codex від OpenAI та Claude від Anthropic. У найближчі місяці в GitHub буде інтегровано більше агентів кодування, включно з Jules від Google.

Архітектура Agent HQ зберігає основні принципи GitHub. Розробники все ще працюють з Git, пул-реквестами та завданнями. Змінюється рівень вище: агенти від кількох постачальників тепер можуть працювати в межах периметра безпеки GitHub, використовуючи ті ж самі засоби керування ідентифікацією, дозволи гілок та журнал аудиту, які раніше довіряли лише розробникам-людям.

Також компанія GitHub оголосила, що починаючи з цього тижня, користувачі Copilot Pro+ можуть почати працювати з OpenAI Codex у VS Code Insiders, першому з партнерських агентів, чиї можливості розповсюджуються на редактор коду.

Для ще кращого контролю розробники тепер можуть створювати власні агенти у VS Code за допомогою файлів AGENTS.md — документів з правилами керуванням вихідним кодом, які дозволяють встановлювати чіткі обмеження, такі як «надавати перевагу цьому логеру» або «використовувати табличні тести для всіх обробників». Це формує поведінку Copilot без необхідності щоразу повторно запускати інструмент.