Google дозволить користувачам Gmail змінювати свій логін електронної пошти

Google запускає нову функцію, яка дозволить користувачам змінювати основну адресу електронної пошти Gmail. Змінити ім’я (логін) тепер можна в налаштуваннях «Мій обліковий запис», пише Neowin.

Щоб гарантувати безперебійну роботу пошти, ваша стара адреса Gmail зберігатиметься як псевдонім. Це означає, що ви зможете отримувати всю пошту, яка надсилається на стару адресу, за новим логіном (адресою). При цьому стара адреса e-mail залишатиметься доступною для входу в такі сервіси Google, як Карти, YouTube і Диск.

Таким чином, якщо користувач змінить логін своєї пошти в Gmail, його існуючі дані в сервісах Google залишаться доступними.

Кожен обліковий запис можна змінювати лише три рази. Це дозволяє мати загалом чотири унікальні адреси протягом терміну дії облікового запису. Після зміни користувач не зможе видалити нову адресу або створити іншу протягом 12 місяців.

Навіть якщо користувач не користуватиметься старою адресою, вона все одно буде нерозривно пов’язана з його обліковим записом. Інша особа не зможе зареєструвати або використовувати цю пошту.

Нагадаємо, що два місяці тому компанія Google оголосила, що користувачі Gmail тепер можуть надсилати електронні листи з наскрізним шифруванням будь-кому, навіть якщо поштова адреса одержувача знаходиться у іншого постачальника послуг e-mail.