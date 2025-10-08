Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
Компанія Google оголосила про надання українським студентам 12 місяців преміум-доступу до LLM-моделі Gemini 2.5 Pro та інструментів Google AI Pro. Оформити безкоштовний доступ можуть усі студенти вищих навчальних закладів віком від 18 років, які проживають в Україні. Реєстрація триває до 9 грудня 2025 року, повідомляє сайт Google.
До преміум-пакет послуг Google AI Pro входить:
- Розширений доступ до великої мовної моделі Gemini 2.5 Pro. Студенти можуть використовувати цю LLM для швидкої допомоги з домашніми завданнями, письмовими роботами та запитаннями в чаті. Для уточнення запиту можна завантажувати зображення.
- Глибоке дослідження (Deep Research). Завдяки цій послузі студенти зможуть скоротити час на рефератах та курсових.
- NotebookLM. Унікальний помічник, який допомагає організовувати конспекти та ідеї, тепер із уп’ятеро більшою кількістю аудіо- та відеооглядів.
- Veo 3. Інструмент для перетворень тексту або фотографій на 8-секундне відео зі звуком.
- Вищі ліміти для Jules. Асинхронний ШІ-агент для кодування, який допоможе виправляти помилки та створювати нові функції для ІТ-проєктів.
- 2 ТБ сховища. Величезний обсяг місця для конспектів, проєктів, фотографій та документів у Google Фото, Диску та Gmail.
Крім того, Google запрошує студентів України на безплатний онлайн-вебінар — Gemini Академія для Студентів, який відбудеться онлайн 21 жовтня о 17:00. Цей захід стане практичним гайдом про те, як штучний інтелект перетворює навчання. Вебінар пройде за підтримки Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації України.
Для реєстрації перейдіть за посиланням, заповніть реєстраційну форму та чекайте на лист-підтвердження.
