Новини 30/10/2025 15:51

Google NotebookLM тепер має пам’ять діалогів з користувачем

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google додає кілька нових функцій в NotebookLM — онлайн-інструменту для дослідження та створення нотаток. Першою з них є функція чату. NotebookLM тепер підтримує контекстне вікно в 1 мільйон токенів для Gemini на всіх тарифних планах, що приблизно у 8 разів більше, ніж попередній ліміт, повідомляє Neowin.

Обсяг пам’яті для розмов у NotebookLM тепер зріс у 6 разів, що майже на 50% покращує відповіді, де використовується багато джерел.

Інструмент тепер може автоматично зберігати розмови, дозволяючи користувачу закривати та знову відкривати сесії без втрати історії діалогу. 

Ще однією функцією, доступною всім користувачам, є можливість налаштувати чат NotebookLM для певних цілей, голосу чи ролі. У налаштуваннях тепер можна описати, як має поводитися чат NotebookLM під час розмови з вами. Інструмент можна попросити ставитися до вас як до аспіранта, початківця або аналізувати вихідний матеріал з різних точок зору.

Якщо ваше дослідження зосереджене на освітньому контенті, ви також можете вибрати опцію «Навчальний посібник» у налаштуваннях чату. Вона розроблена, щоб допомогти користувачам більш критично мислити над своєю темою, а не отримувати швидку відповідь.

Нові функції доповнюють нещодавні оновлення, які Google інтегрувала в NotebookLM. Інструмент тепер підтримує візуалізацію рівнянь LaTeX у чаті, картках та вікторинах . Google також додала до NotebookLM свою модель генерації зображень Nano Banana.

Google NotebookLM тепер має пам'ять діалогів з користувачем

