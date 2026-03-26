Google представляє генератор музики Lyria 3 Pro. Він може створювати 3-хвилинні треки

Компанія Google оновила модель генерації музики Lyria 3 до версії Pro. Тепер вона може створювати музичні треки тривалістю до трьох хвилин. Попередня версія обмежувалася 30-секундними композиціями.

Lyria 3 Pro стала краще розуміти структуру музики. Користувачі можуть в текстовому запиті задавати окремі елементи композиції: інтро, куплети, приспіви або бриджі. Модель також підтримує генерацію вокалу з більш природним звучанням та виразними нюансами.

Нова версія Lyria 3 Pro вже з’явилась в меню чат-бота Gemini, але доступ до неї отримають лише платні користувачі. Крім того, Google інтегрувала Lyria 3 Pro в додаток для відеомонтажу Google Vids, а також в інструмент ProducerAI.

Функції генерації музики на базі Lyria 3 Pro вже доступні в режимі публічного preview Vertex AI, через Gemini API і в середовищі розробки AI Studio. Розробники можуть вибирати між двома варіантами моделі: повноцінною Lyria 3 Pro для створення треків студійної якості та більш швидкою версією Lyria 3 Clip, яка оптимізована для генерації коротких 30-секундних аудіофрагментів, наприклад, для соціальних мереж.

У Google заявили, що модель навчалася лише на даних партнерів, дозволених наборах аудіоматеріалів з Youtube та інших продуктів компанії.

Розробники Lyria стверджують, що система не копіює стиль конкретних виконавців. Всі композиції, створені за її допомогою, мають цифровий ватермарк SynthID, який дозволяє визначити, що аудіо було згенероване ШІ навіть після його редагування.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Google запустила пробні версії мобільних ігор.

