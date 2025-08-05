Google розробила новий шрифт для програмістів

Компанія Google представила новий шрифт Sans Code, спеціально створений для програмістів. Він поєднує «геометричну точність з ноткою каліграфічної витонченості» та забезпечує максимальну читабельність навіть при роботі з невеликими розмірами тексту в редакторі коду. Про це повідомляє Developer-Tech.

Дизайнери Google приділили особливу увагу тому, щоб символи «i», «l» та «1» можна було легко розрізняти. Це дозволяє уникнути двозначності та помилок під час читання та написання коду.

Проблема схожості літер «a» та «g» теж вирішена — ці символи вони набули в Sans Code більш традиційних, чітких форм, щоб програмісти могли розрізнити їх за частку секунди. Це невелика зміна, яка економить багато розумової енергії.

Щодо курсиву, яким в більшості редакторів коду пишуть коментарі, то фахівці Google теж це врахували при розробці нового шрифту. Замість того, щоб просто нахилити звичайний шрифт, вони створили зовсім інший, більш плавний курсивний стиль. Він дозволяє коментарям належним чином виділятися з функціонального коду.

Додатковим плюсом є те, що Google Sans Code має символи у вигляді блоків для термінальних програм.

У релізі наголошується, що для створення унікального стилю курсивних символів було використано каліграфію італійського друкаря епохи Ренесансу Людовіко Аррігі.

Шрифт Sans Code вже доступний у продуктах Google Gemini та Android Studio, а також відкритий для скачування всім охочим.