Google запустила платформу Gemini Enterprise з інструментами для програмування

Google відкрила доступ до платформи Gemini Enterprise. На ній є готові ШІ-агенти для аналізу даних, програмування, генерації медіаконтенту та інших завдань, повідомляє сайт компанії.

Gemini Enterprise — діалогова платформа на базі серії моделей Gemini, яка може переглядати та аналізувати корпоративні дані з файлів у Google Workspace та Microsoft 365, бізнес-додатків, таких як Salesforce, та внутрішніх систем Google AI: Code Assist та Deep Research.

У сфері програмування Gemini Enterprise здатна в наступному:

Генерація високоякісного коду та надання експертної допомоги для оптимізації застарілих систем.

Автоматизація тестування та аналіз коду безпосередньо в робочому процесі розробки.

Інтеграція агентів штучного інтелекту в конвеєри CI/CD для пришвидшення розгортання.

Зменшення технічного боргу.

Також на платформі є готові ШІ-агенти для розробки маркетингових стратегій та інших завдань, в конструкторі можна створити власного ШІ-помічника та підключити базу знань без навичок програмування. На платформі можна генерувати зображення та відео, шукати інформацію в інтернеті в режимі Deep Research.

Передплата на тариф Gemini Business коштує $21 на місяць. З нею сервісом зможуть користуватись до 300 співробітників. Об’єм сховища – 25 ГБ. У тарифному плані Gemini Enterprise за $30 на місяць немає обмежень за кількістю користувачів, доступні розширені функції безпеки та до 75 ГБ сховища.