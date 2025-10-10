logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 10/10/2025 15:28

Google запустила платформу Gemini Enterprise з інструментами для програмування

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google відкрила доступ до платформи Gemini Enterprise. На ній є готові ШІ-агенти для аналізу даних, програмування, генерації медіаконтенту та інших завдань, повідомляє сайт компанії.

Gemini Enterprise — діалогова платформа на базі серії моделей Gemini, яка може переглядати та аналізувати корпоративні дані з файлів у Google Workspace та Microsoft 365, бізнес-додатків, таких як Salesforce, та внутрішніх систем Google AI: Code Assist та Deep Research.

У сфері програмування Gemini Enterprise здатна в наступному:

  • Генерація високоякісного коду та надання експертної допомоги для оптимізації застарілих систем.
  • Автоматизація тестування та аналіз коду безпосередньо в робочому процесі розробки.
  • Інтеграція агентів штучного інтелекту в конвеєри CI/CD для пришвидшення розгортання.
  • Зменшення технічного боргу.

Також на платформі є готові ШІ-агенти для розробки маркетингових стратегій та інших завдань, в конструкторі можна створити власного ШІ-помічника та підключити базу знань без навичок програмування. На платформі можна генерувати зображення та відео, шукати інформацію в інтернеті в режимі Deep Research.

Передплата на тариф Gemini Business коштує $21 на місяць. З нею сервісом зможуть користуватись до 300 співробітників. Об’єм сховища – 25 ГБ. У тарифному плані Gemini Enterprise за $30 на місяць немає обмежень за кількістю користувачів, доступні розширені функції безпеки та до 75 ГБ сховища.

 

Головна > Новини > Google запустила платформу Gemini Enterprise з інструментами для програмування

Найбільш обговорювані статті

Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI ProGoogle надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
Gmail додає наскрізне шифрування на відправку електронних листів будь-комуGmail додає наскрізне шифрування на відправку електронних листів будь-кому
OpenAI перетворить ChatGPT на соцмережу: в коді чат-боту знайдено нові функціїOpenAI перетворить ChatGPT на соцмережу: в коді чат-боту знайдено нові функції
Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектомНовий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом
Meta вимагає від розробників використовувати зовнішні платформи, щоб працювати швидшеMeta вимагає від розробників використовувати зовнішні платформи, щоб працювати швидше
В Україні побільшало вакансій для Python-розробниківВ Україні побільшало вакансій для Python-розробників
Microsoft представила дорожню карту інтеграції штучного інтелекту у Visual StudioMicrosoft представила дорожню карту інтеграції штучного інтелекту у Visual Studio
Анонси OpenAI: інструменти розробки «міні-додатків» Apps SDK та агентів AgentKit. Codex стає загальнодоступнимАнонси OpenAI: інструменти розробки «міні-додатків» Apps SDK та агентів AgentKit. Codex стає загальнодоступним
Новий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує кодНовий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує код
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

Гуглимо професійно: 14 операторів та фішок пошукової системи (частина друга)

Через кров, піт та сльози: як Google розробляла власний Linux

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 1 місяць назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 4 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 1 місяць назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 3 тижні назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 3 тижні назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
Новини - 1 місяць назад
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді
Новини - 4 тижні назад
У ChatGPT з’явився Режим розробника
Новини - 4 тижні назад
У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?
Новини - 2 тижні назад
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік

Новини

У Microsoft роз'яснили, як правильно писати коментарі в коді

 10.10.2025 16:27

Google запустила платформу Gemini Enterprise з інструментами для програмування

 10.10.2025 15:28

Copilot тепер може створювати документи Office та підключатись до сторонніх сервісів

 10.10.2025 12:34

Microsoft випускає Edit CLI — новий інструмент командного рядка для Windows 11

 10.10.2025 11:27

OpenAI наздоганяє Anthropic в якості коду: Codex має 74,3% успішності порівняно з 73,7% у Claude Code

 10.10.2025 09:46

OpenAI збирається перетворити ChatGPT на операційну систему

 09.10.2025 16:45

В Україні створили Кіберсили ЗСУ, до яких залучатимуть цивільних фахівців

 09.10.2025 15:30

Багхантерам пропонують до $30 000 за знайдену помилку в інструментах штучного інтелекту

 09.10.2025 12:44

Google покращує налагодження та продуктивність в low-code конструкторі додатків Opal

 09.10.2025 11:39

Google додає функцію розширень в інтерфейс командного рядка Gemini CLI

 09.10.2025 09:42

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Топ текстів тижня
1.
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
2.
Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом
3.
Новий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує код
4.
Microsoft закрила можливість інсталяції Windows 11 без підключення до інтернету
5.
IBM стверджує, що її нове IDE підвищує продуктивність розробників на 45%
6.
В Україні створили Кіберсили ЗСУ, до яких залучатимуть цивільних фахівців
7.
Meta вимагає від розробників використовувати зовнішні платформи, щоб працювати швидше
8.
Подорожчання американських робочих віз H-1B позитивно вплине на український аутсорс — експерти
9.
В Україні побільшало вакансій для Python-розробників
10.
OpenAI перетворить ChatGPT на соцмережу: в коді чат-боту знайдено нові функції

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: