Інсайдери стверджують, що GPT-5 має значні покращення в кодуванні

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Нова LLM-модель GPT-5 від OpenAI, вихід якої очікується в серпні, демонструє значні покращення в програмуванні та логічному мисленні. Інсайдери стверджують, що модель може автоматично обирати рівень складності, аналізуючи запит користувача, що робить її особливо корисною для розробників. Про це повідомляє The Decoder.

GPT-5 випустять у трьох варіантах: у стандартній версії для ChatGPT та API, зменшеної міні-версії також для ChatGPT та API, та компактної нано-версії, доступної виключно через API.

За інформацією видання The Information, GPT-5 краще за своїх попередників справляється із завданнями академічного та змагального програмування, особливо в складних ситуаціях, таких як оновлення великих застарілих кодових баз. Один із тестувальників зазначив, що нова модель перевершує Claude Sonnet 4 від компанії Anthropic, хоча порівняльні бенчмарки офіційно ще не опубліковані.

Паралельно Microsoft вже тестує в Copilot режим Smart Mode, який працює на GPT-5. Повідомляється, що ця функція використовує здатність LLM-моделі перемикатися між швидкими відповідями та глибоким аналізом залежно від складності запиту. Режим вже вбудований у код, але поки що не активований для користувачів. Його запуск може збігтися з офіційним релізом GPT-5. Однак OpenAI поки не підтвердила ні точну дату релізу, ні технічні деталі моделі.

В OpenAI вважають, що поліпшення в області генерації коду на прикладі GPT-5 можуть пришвидшити створення загального штучного інтелекту (AGI). Крім того, компанія сподівається відвоювати частину ринку у конкурентів.

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