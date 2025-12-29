Microsoft не буде переписувати Windows на Rust

Оголошення про те, що Microsoft шукає розробника для проекту «виключити кожен рядок C та C++ з Microsoft до 2030 року», замінивши його на Rust, було не зовсім вірно сприйнято громадськістю, заявили в компанії. На жаль для шанувальників мови програмування Rust, ця новина скоріше стосується дослідницького проекту, а не є позицією всієї корпорації Microsoft, пише InfoWorld.

Провідний розробник Microsoft Гален Хант, який кілька днів тому опублікував інформацію про свою амбітну мету на LinkedIn, тепер був змушений уточнити:

«Проект моєї команди — це дослідницький проект. Ми створюємо технології, які зроблять можливим міграцію з однієї мови на іншу», — написав він в оновленні свого допису на LinkedIn.

За його словами, його метою було знайти однодумців-програмістів, «а не встановити нову стратегію для Windows 11+ чи натякнути, що Rust — це кінцева точка».

Хант планує дослідити, як штучний інтелект можна використовувати для допомоги в перекладі коду з однієї мови на іншу у великих масштабах. «Наша мета — це «1 інженер, 1 місяць, 1 мільйон рядків коду», — написав він.

Для цього Хант шукає розробника, який допоможе побудувати інфраструктуру для цього, використовуючи Rust як цільову мову програмування для заміни коду, написаного на C та C++.

Після проходження успішної співбесіди кандидат приєднається до команди «Майбутнє масштабованої програмної інженерії» в групі CoreAI компанії Microsoft, де буде створювати інструменти статичного аналізу та машинного навчання для перекладу та міграції за допомогою штучного інтелекту.

У великих компаніях посилюється тиск щодо відмови від C та C++ на користь мов програмування, безпечних для пам’яті, таких як Rust. Дослідження Google та Microsoft свідчать, що близько 70% усіх вразливостей безпеки в програмному забезпеченні спричинені проблемами безпеки пам’яті.

З іншого боку, використання штучного інтелекту для перекладу коду на мову, безпечну для пам’яті, не гарантує стовідсоткову безпеку: такий код зазвичай містить більше проблем, ніж код, написаний людьми. Це стверджується в звіті CodeRabbit.