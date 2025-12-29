logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 29/12/2025 12:41

Microsoft не буде переписувати Windows на Rust

Дмитро Сімагін

Журналіст

Оголошення про те, що Microsoft шукає розробника для проекту «виключити кожен рядок C та C++ з Microsoft до 2030 року», замінивши його на Rust, було не зовсім вірно сприйнято громадськістю, заявили в компанії. На жаль для шанувальників мови програмування Rust, ця новина скоріше стосується дослідницького проекту, а не є позицією всієї корпорації Microsoft, пише InfoWorld.

Провідний розробник Microsoft Гален Хант, який кілька днів тому опублікував інформацію про свою амбітну мету на LinkedIn, тепер був змушений уточнити: 

«Проект моєї команди — це дослідницький проект. Ми створюємо технології, які зроблять можливим міграцію з однієї мови на іншу», — написав він в оновленні свого допису на LinkedIn. 

За його словами, його метою було знайти однодумців-програмістів, «а не встановити нову стратегію для Windows 11+ чи натякнути, що Rust — це кінцева точка».

Хант планує дослідити, як штучний інтелект можна використовувати для допомоги в перекладі коду з однієї мови на іншу у великих масштабах. «Наша мета — це «1 інженер, 1 місяць, 1 мільйон рядків коду», — написав він.

Для цього Хант шукає розробника, який допоможе побудувати інфраструктуру для цього, використовуючи Rust як цільову мову програмування для заміни коду, написаного на C та C++.

Після проходження успішної співбесіди кандидат приєднається до команди «Майбутнє масштабованої програмної інженерії» в групі CoreAI компанії Microsoft, де буде створювати інструменти статичного аналізу та машинного навчання для перекладу та міграції за допомогою штучного інтелекту.

У великих компаніях посилюється тиск щодо відмови від C та C++ на користь мов програмування, безпечних для пам’яті, таких як Rust. Дослідження Google та Microsoft свідчать, що близько 70% усіх вразливостей безпеки в програмному забезпеченні спричинені проблемами безпеки пам’яті.

З іншого боку, використання штучного інтелекту для перекладу коду на мову, безпечну для пам’яті, не гарантує стовідсоткову безпеку: такий код зазвичай містить більше проблем, ніж код, написаний людьми. Це стверджується в звіті CodeRabbit.

Найбільш обговорювані статті

В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове святоВ Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято
Нові комп'ютери почали продавати без оперативної пам'ятіНові комп’ютери почали продавати без оперативної пам’яті
Кожен п'ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компаніїКожен п’ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компанії
Український хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонівУкраїнський хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонів
Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 рокуMicrosoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року
ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» рокуChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року
Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатівГрупа IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів
Українським IT-стартапам відкрили програму грантів StartUP EDGE — пропонують від €20 000 до €40 000Українським IT-стартапам відкрили програму грантів StartUP EDGE — пропонують від €20 000 до €40 000
Microsoft відкриває ранній доступ до інструментів редагування коду C++ для GitHub CopilotMicrosoft відкриває ранній доступ до інструментів редагування коду C++ для GitHub Copilot
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE

Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні

 

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Незадоволені роботою? Спробуйте Rust: чому це мова майбутнього і які її головні переваги

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

В Україні з'явилися безплатні курси C++ з подальшим працевлаштуванням

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Основи Rust: пишемо перші тестові програми

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Топ текстів
- 3 дні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 3 дні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 1 місяць назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 4 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 1 місяць назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 3 тижні назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 4 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ

Новини

Microsoft не буде переписувати Windows на Rust

 29.12.2025 12:41

Стало відомо, який формат реклами з'явиться в ChatGPT

 29.12.2025 11:27

«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ

 29.12.2025 09:42

Мінфін обіцяє спростити для ФОП сплату ПДВ та ведення звітності

 26.12.2025 16:32

Стажерам у сфері штучного інтелекту платять як досвідченим розробникам в інших галузях

 26.12.2025 15:24

OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT

 26.12.2025 12:23

Google дозволить користувачам Gmail змінювати свій логін електронної пошти

 26.12.2025 11:22

Реліз Ruby 4.0 отримав експериментальну ізоляцію коду Ruby Box і новий JIT-компілятор

 26.12.2025 09:34

США скасовують принцип лотереї при видачі робочих віз H-1B: як це вплине на IT-фахівців

 24.12.2025 16:57

В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято

 24.12.2025 15:52

Спецпроєкти

Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Топ текстів тижня
1.
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
2.
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
3.
Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року
4.
В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято
5.
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
6.
Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів
7.
ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року
8.
Китай звинуватили в крадіжці у Samsung технології 10-нм DRAM
9.
Претендувати на віддалену роботу тепер можуть лише найбільш кваліфіковані співробітники
10.
США скасовують принцип лотереї при видачі робочих віз H-1B: як це вплине на IT-фахівців

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: