Microsoft оголосила про загальну доступність Visual Studio 2026 і .NET 10
Microsoft випустила в публічний доступ нову версію середовища розробки Visual Studio 2026. Також компанія оголосила про загальну доступність .NET 10. Про це повідомляє Neowin.
Visual Studio 2026 включає понад 300 оновлень і нових функцій та 5000 виправлень помилок. В IDE додали новий інтерфейс користувача на основі системи дизайну Fluent UI з 11 новими тонованими темами, значними покращеннями продуктивності та кількома новими функціями на базі штучного інтелекту, включно з повною інтеграцією GitHub Copilot.
Microsoft стверджує, що оновлений Visual Studio зменшує зависання інтерфейсу користувача більш ніж на 50%. Час завантаження проекту також значно скоротився порівняно з попередньою версією. Компанія-розробник запевняє, що понад 4000 розширень, які працюють у Visual Studio 2022, повністю сумісні з новим Visual Studio 2026.
Одним з найбільших проблем будь-якого оновлення Visual Studio було те, що воно також оновлює інструменти збірки, а це може спричинити проблеми для робочих процесів. У Visual Studio 2026 ця проблема вирішена, оскільки IDE відокремлено від інструментів збірки.
Microsoft також оголосила про .NET 10 — реліз із довгостроковою підтримкою (LTS), який буде підтримуватись протягом трьох років, до листопада 2028 року. Оскільки нова версія містить значні покращення продуктивності, середовища виконання, робочих навантажень і мов, а також нові функції, компанія рекомендує розробникам оновити свої виробничі програми до .NET 10. Розробники також можуть використовувати GitHub Copilot, щоб полегшити оновлення існуючих програм .NET до .NET 10.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: