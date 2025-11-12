logo

Новини 12/11/2025 09:37

Microsoft оголосила про загальну доступність Visual Studio 2026 і .NET 10

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft випустила в публічний доступ нову версію середовища розробки Visual Studio 2026. Також компанія оголосила про загальну доступність .NET 10. Про це повідомляє Neowin.

Visual Studio 2026 включає понад 300 оновлень і нових функцій та 5000 виправлень помилок. В IDE додали новий інтерфейс користувача на основі системи дизайну Fluent UI з 11 новими тонованими темами, значними покращеннями продуктивності та кількома новими функціями на базі штучного інтелекту, включно з повною інтеграцією GitHub Copilot.

Microsoft стверджує, що оновлений Visual Studio зменшує зависання інтерфейсу користувача більш ніж на 50%. Час завантаження проекту також значно скоротився порівняно з попередньою версією. Компанія-розробник запевняє, що понад 4000 розширень, які працюють у Visual Studio 2022, повністю сумісні з новим Visual Studio 2026.

Одним з найбільших проблем будь-якого оновлення Visual Studio було те, що воно також оновлює інструменти збірки, а це може спричинити проблеми для робочих процесів. У Visual Studio 2026 ця проблема вирішена, оскільки IDE відокремлено від інструментів збірки.

Microsoft також оголосила про .NET 10 — реліз із довгостроковою підтримкою (LTS), який буде підтримуватись протягом трьох років, до листопада 2028 року. Оскільки нова версія містить значні покращення продуктивності, середовища виконання, робочих навантажень і мов, а також нові функції, компанія рекомендує розробникам оновити свої виробничі програми до .NET 10. Розробники також можуть використовувати GitHub Copilot, щоб полегшити оновлення існуючих програм .NET до .NET 10.

