Microsoft планує додати до Windows режим відновлення, який дозволить запустити комп’ютери з пошкодженою ОС

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Компанія Microsoft працює над новим режимом відновлення QMR (quick machine recovery), що допоможе «оживити» комп’ютери, котрі мають проблеми в роботі. Про це повідомили Dev.ua.

Це частина зусиль Microsoft з підвищення стійкості Windows після збою в CrowdStrike.

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QMR дозволяє комп’ютерам з Windows 11 завантажуватися в середовище відновлення Windows (WinRE, яке також використовується інсталяційними носіями Windows та ІТ-магазинами для різних цілей відновлення та діагностики).

У цьому середовищі є змога підключатися до інтернету та завантажувати надані Microsoft виправлення для «поширених проблем із завантаженням», які можуть заважати комп’ютеру завантажуватися належним чином.

QMR є одним із кількох кроків, які Microsoft вживає для запобігання повторенню ситуації з компанією CrowdStrike в середині 2024 року, коли помилкове оновлення одного з продуктів безпеки CrowdStrike вивело з ладу мільйони ПК і серверів Windows та спричинило поширені перебої в роботі послуг у багатьох галузях.

Microsoft навіть випускала інструмент для відновлення, який допомагав адмінам відновити комп’ютери з Windows, що постраждали від помилкового оновлення CrowdStrike, яке вивело з ладу 8,5 млн пристроїв з ОС Windows. Проте його потрібно було завантажувати та виправляти на кожен пристрій окремо. QMR має зробити можливим застосування такого виправлення дистанційно, навіть якщо ПК настільки пошкоджений, що не може завантажитися в Windows належним чином.

Початкова версія функції QMR впроваджується на ПК із Windows 11, зареєстрованих у каналі Canary програми тестування Microsoft Windows Insider. Це найменш стабільний і найбільш експериментальний з чотирьох каналів тестування Windows 11. Упродовж покращення роботи функції, вона повинна поступово переходити до каналів Dev, Beta та Release Preview, перш ніж впроваджувати їх для ширшої бази користувачів Windows.

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