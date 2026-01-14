Microsoft відкрила код середовища розробки прототипів XAML Studio

Microsoft відкрила вихідний код свого проекту XAML Studio. Це інструмент розробки, який дозволяє швидко створювати прототипи перед їхньою інтеграцією в додаток у Visual Studio. Також його можна використовувати для розробки графічних програм на базі мови розмітки XAML, яка використовується в .NET Framework.

Вихідний код XAML Studio написаний мовою C# та опубліковано на GitHub під ліцензією MIT. Подальшу підтримку та оновлення XAML Studio бере на себе команда .NET Foundation.

XAML Studio включає інтерактивний редактор коду, який дозволяє швидко створювати інтерфейс, оцінювати його зміни після редагування XAML-коду і взаємодіяти з додатком, що розробляється, як з окремо запущеною програмою. До складу XAML Studio також входить налагоджувач і редактор для прив’язки даних.

Версія, розміщена у відкритому репозиторії Microsoft на GitHub відповідає релізу XAML Studio 1.1. На його основі ведеться розробка нової гілки XAML Studio 2, в якій будуть реалізовані засоби для проектування інтерфейсу на базі Fluent UI, можливості для завантаження зображень та даних, панель для редагування та інспектування властивостей, панель для візуальної навігації за властивостями та їх станом.

