Microsoft видалить застарілі драйвери з Windows Update

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Компанія Microsoft повідомила про намір видалити застарілі драйвери, які досі доступні через Windows Update. Це рішення пов’язане зі «стратегічним» кроком для покращення безпеки та сумісності операційної системи Windows.

Поки що перший етап видалення спрямований лише на драйвери, сучасні аналоги яких вже присутні в Windows Update.

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Microsoft припинить термін дії застарілих драйверів, щоб вони не пропонувалися в жодній системі сімейства Windows. Хоча партнери компанії — виробники обладнання та ПЗ — все ще можуть повторно опублікувати свій драйвер, який Microsoft вважає застарілим, розробників можуть попросити пояснити мотиви цих дій.

Після завершення першого етапу видалення застарілих драйверів Microsoft надасть партнерам шестимісячний період для прийому будь-яких зауважень чи скарг. Якщо жодних зауважень не буде висловлено, драйвери будуть назавжди видалені з Windows Update.

Нагадаємо, що кілька днів тому Microsoft представила локальну «європейську» версію свого офісного пакету 365.

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