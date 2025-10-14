logo

Новини 14/10/2025 11:43

Microsoft випускає свою першу модель для генерації зображень MAI-Image-1

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Microsoft представила MAI-Image-1, свою першу внутрішньо розроблену LLM-модель для генерації зображень. Згідно з дописом у корпоративному блозі, MAI-Image-1 особливо добре підходить для створення фотореалістичних результатів і може генерувати природне освітлення та пейзажі. 

Модель зараз тестується на LMArena. У категорії перетворення тексту на зображення MAI-Image-1 займає 9 місце. Microsoft вже заявила, що планує розгорнути MAI-Image-1 для Copilot та свого інструменту Bing Image Creator «дуже скоро». 

Кілька місяців тому Microsoft вперше припинила співпрацю з OpenAI, представивши дві власні моделі, MAI-Voice-1 та MAI-1-preview. Керівник підрозділу Microsoft AI Мустафа Сулейман тоді заявив в інтерв’ю, що компанія має «великий п’ятирічний план дій, в який ми інвестуємо квартал за кварталом». 

Нагадаємо, що кілька днів тому Microsoft випустила Edit CLI — новий інструмент командного рядка для Windows 11. Він призначений спеціально для розробників або досвідчених користувачів. Edit CLI вже доступний у Windows 1125H2 та 24H2.

 

