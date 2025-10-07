Microsoft закрила можливість інсталяції Windows 11 без підключення до інтернету

Microsoft посилила заходи щодо блокування користувачів, які намагаються обійти вхід за допомогою облікового запису Microsoft у Windows 11 під час інсталяції операційної системи на ПК. Компанія вважає, що обліковий запис Microsoft та підключення до інтернету мають бути обов’язковими умовами під час початкового налаштування ОС. Про це пише Windows Central.

Аналіз останніх попередніх збірок Windows 11 демонструє, що Microsoft видалила кілька способів, які дозволяли користувачам обходити сторінку налаштування облікового запису Microsoft.

«Ми видаляємо відомі механізми для створення локального облікового запису під час налаштування Windows (OOBE). Хоча ці механізми часто використовувалися для обходу налаштувань, вони також ненавмисно пропускають критично важливі екрани інсталяції, що може призвести до того, що користувачі вийдуть з OOBE на пристрої, який не повністю налаштований для використання. Користувачам потрібно буде завершити OOBE з доступом до Інтернету та обліковим записом Microsoft, щоб переконатися, що пристрій налаштовано правильно», — заявила Аманда Ланговскі, керівник програми попередньої оцінки Windows Insider.

Таким чином, користувачам Windows 11 для завершення етапу початкового налаштування потрібно мати підключення до інтернету та наявність облікового запису Microsoft. В іншому випадку IT-гігант заблокує виконання команди ms-cxh:localonly, яка дозволяє створити локальний обліковий запис при встановленні Windows 11 на ПК. Тепер ця команда скидатиме процес OOBE, тому обійти вимогу до наявності облікового запису Microsoft з її допомогою більше не вийде.

Нагадаємо, що Microsoft може незабаром додати до Windows 11 вбудований інструмент перевірки швидкості інтернету. За словами джерела, нова функція присутня в preview-збірках операційної системи на каналах Canary, Dev та Beta.