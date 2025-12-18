Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи

Міністерство фінансів України опублікувало законопроект про введення ПДВ для ФОП 1-3 груп. Прогнозується, що нові норми оподаткування вступлять в силу з 1 січня 2027 року. Про це в своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як стверджує парламентарій, вже до 15 січня 2026 року Кабінет міністрів внесе законопроект до Верховної Ради. Ухвалення документу очікується до кінця березня 2026 року.

Законопроект Мінфіну передбачає переведення ФОП першої – третьої групи на статус платника податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення операцій підприємця з постачання товарів/послуг протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування податку на додану вартість).

Скільки ПДВ будуть платити ФОП? Згідно з проектом, ставка діятиме як у всіх – 20%. Ніяких винятків не передбачається.

Скасування пільг для ФОП відбувається вимушено, під тиском Міжнародного валютного фонду (МВФ). Оскільки державний бюджет України має багатомільярдний дефіцит, виплата соціальних видатків, зарплат і пенсій, значною мірою відбувається за рахунок західних партнерів, у тому числі фінансування з боку МВФ. Натомість, у Фонді не бажають й надалі покривати податкові пільги, які багато років існують в Україні.

За словами Железняка, вимога МВФ — це «чек за популізм, коли зараз Україну змушують компенсувати всі ті роздачі грошей: кешбек, видачу 1000 грн, чекапи і марафони….»

Зміна ставки оподаткування стосуватиметься всіх. Навіть якщо підприємець на другій групі й торгує на ринку, але наторгував понад мільйон гривень — він повинен буде зареєструватись як платник ПДВ.

Що стосується підприємців на третій групі (5%), до яких належить значна кількість вітчизняних IT-фахівців, то при перевищенні доходу в 1 мільйон гривень, вони будуть зобов’язані подати заяву на зміну ставки на 3% + ПДВ не пізніше 10 числа місяця після перевищення.

З 2027 року ФОП першої-третьої груп, які стали платниками ПДВ, більше не зможуть вести облік «у довільній формі». Вони будуть зобов’язані вести облік доходів і витрат за типовою формою. Звітність для ФОП стане щомісячною.