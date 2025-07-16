logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 16/07/2025

На Миколаївщині з’явився перший в Україні обласний ШІ-консультант «Хвилька»

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Миколаївська область першою в Україні презентувала власного цифрового консультанта на основі штучного інтелекту — «Хвильку». Про це повідомили на сторінці Миколаївської ОДА у Facebook.

Згідно з повідомленням, «Хвилька» — це інноваційний інструмент, створений для швидкої, зручної та людяної комунікації з жителями та гостями регіону. Вона працює в онлайн-режимі та вже зараз доступна за посиланням.

Цифровий консультант навчений на відкритих даних про Миколаївщину й постійно вдосконалюється завдяки запитам користувачів.

На даний момент «Хвилька» вміє відповідати на питання про історію та туристичні маршрути області, консультувати щодо державних послуг, орієнтувати в медичних питаннях (загальна інформація) та розповідати про культурні, природні та історичні локації регіону.

Хвилька працює без бюрократії, складних інструкцій та довгих текстів. Її головна мета — зробити цифрові послуги ближчими до людей.

Нововведення також передбачає, що кожен гість Миколаївщини отримає SMS-привітання з посиланням на «Хвильку».

«Ми створили Хвильку як простий, зручний і сучасний інструмент для кожного. Це не просто чат-бот, це — крок до нової якості цифрової взаємодії в області. Вона постійно навчається й уже зараз може стати надійним помічником для жителів і гостей регіону», — зазначив заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації В’ячеслав Базаренко.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > На Миколаївщині з’явився перший в Україні обласний ШІ-консультант «Хвилька»

Найбільш обговорювані статті

Docker розширює можливості для розробки, розгортання та запуску агентних програмDocker розширює можливості для розробки, розгортання та запуску агентних програм
В Україні підрахували зарплати тестувальників програмного забезпеченняВ Україні підрахували зарплати тестувальників програмного забезпечення
Застаріла мова програмування Ada потрапила в Топ-10 рейтингу TIOBEЗастаріла мова програмування Ada потрапила в Топ-10 рейтингу TIOBE
Розробник порівняв Claude 4 Opus і Grok 4 на тестах з програмуванняРозробник порівняв Claude 4 Opus і Grok 4 на тестах з програмування
У Резерв+ з'явився новий сервіс — сплата штрафівУ Резерв+ з’явився новий сервіс — сплата штрафів
AWS з Anthropic відкриють маркетплейс, де розробники зможуть продавати своїх агентів штучного інтелектуAWS з Anthropic відкриють маркетплейс, де розробники зможуть продавати своїх агентів штучного інтелекту
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідженняШтучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
Google відкриває для розробників новий канал Canary замість Android Developer PreviewGoogle відкриває для розробників новий канал Canary замість Android Developer Preview
Українська IT-компанія N-iX відкрила офіс у Варшаві
Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Забудьте про ChatGPT: 10 нових інструментів штучного інтелекту, які вас здивують

Три якісні безплатні курси з вивчення ШІ та промпт-інжинірингу

Жодного рядка коду: покрокова інструкція, як створити сайт за допомогою ШІ

«Я не зможу створити ChatGPT»: чим насправді займається ШІ-інженер та як ним стати

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Родина з Греції розлучилася через пораду ChatGPT. Чат-бот прочитав зраду чоловіка на кавовій гущі

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Теорія мертвого інтернету стала реальністю, і люди її ненавидять

Від Cloud & DevOps до Business Analysis. EPAM School оголошує набір для досвідчених айтівців і початківців

 

Чому GitHub Copilot краще для розробників, ніж ChatGPT

П'ять книг українською про ШІ та його розробку

«Я ще ніколи не відчувала себе настільки марною»: новий ШІ створює лендінги за описом за 25 сек

Лінус Торвальдс вважає, що штучний інтелект — це 90% маркетингу і 10% реальності

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

Автоматизуйте нудні задачі: 5 крутих речей, які ви можете робити з Google Lens

Хто виграє «перегони»? Google запустив чатбота Bard: розбираємо 6 головних відмінностей від ChatGPT

Відтепер Gemini AI – частина Google Workspace: чим він здивує і як зекономити на ліцензіях?

 

Шість об’ємних курсів з Python для новачків і прокачаних розробників

Українці отримали міжнародну премію за здобутки у сфері ШІ. Ось які рішення вони створюють

В Україні запускають нову соціальну платформу. Користувачі верифікуються за допомогою «Дія.Підпис»

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
Новини - 1 місяць назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
Новини - 3 тижні назад
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
Новини - 4 тижні назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 1 місяць назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 3 тижні назад
Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie
Новини - 1 тиждень назад
Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами
Новини - 1 тиждень назад
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом
Новини - 3 тижні назад
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Новини

На Миколаївщині з’явився перший в Україні обласний ШІ-консультант «Хвилька»

 9 години назад

Українські хакери знищили сервери та мережеву інфраструктуру російської мілтек-компанії Gaskar Group

 10 години назад

Оновлення Next.js 15.4 покращує Turbopack перед версією 16

 13 години назад

Gemini 2.5 Pro залишається найкращою LLM-моделлю для кодування. Новинка Grok 4 лише третя

 14 години назад

Росіян готують до штрафів за перегляд українських сайтів

 18 години назад

Microsoft тестує в Copilot режим спільного доступу до робочого столу

 18 години назад

Творець Ruby on Rails назвав два головні критерії при наймі програмістів

 20 години назад

IT-компанія NIX закрила школу NIX Academy

 1 день назад

Міноборони запускає програму для стартапів, що працюють з ШІ. Обіцяють виплатити по $250 тисяч

 1 день назад

В Японії встановили новий рекорд швидкості інтернету: 1,07 млн Гбіт/с

 2 дні назад

Спецпроєкти

Найкращі криптобіржі для криптопозик у 2025 році: де краще брати кредит під крипту?
Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Топ текстів тижня
1.
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
2.
Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття
3.
Grok 4 перевершив PhD-рівень по всіх тестах, максимальний тариф коштує $300 щомісяця
4.
У Резерв+ з’явився новий сервіс — сплата штрафів
5.
Українська IT-компанія N-iX відкрила офіс у Варшаві
6.
Шкідливе розширення VS Code в редакторі коду Cursor викрало у російського розробника криптовалюту на $500 000
7.
Розробник порівняв Claude 4 Opus і Grok 4 на тестах з програмування
8.
Безінтернетний месенджер Bitchat від Джека Дорсі провалив перевірку безпеки
9.
Нова модель Kimi K2 перевершує GPT-4 у ключових тестах — і вона безкоштовна
10.
В Японії встановили новий рекорд швидкості інтернету: 1,07 млн Гбіт/с

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: