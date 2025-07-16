На Миколаївщині з’явився перший в Україні обласний ШІ-консультант «Хвилька»
Миколаївська область першою в Україні презентувала власного цифрового консультанта на основі штучного інтелекту — «Хвильку». Про це повідомили на сторінці Миколаївської ОДА у Facebook.
Згідно з повідомленням, «Хвилька» — це інноваційний інструмент, створений для швидкої, зручної та людяної комунікації з жителями та гостями регіону. Вона працює в онлайн-режимі та вже зараз доступна за посиланням.
Цифровий консультант навчений на відкритих даних про Миколаївщину й постійно вдосконалюється завдяки запитам користувачів.
На даний момент «Хвилька» вміє відповідати на питання про історію та туристичні маршрути області, консультувати щодо державних послуг, орієнтувати в медичних питаннях (загальна інформація) та розповідати про культурні, природні та історичні локації регіону.
Хвилька працює без бюрократії, складних інструкцій та довгих текстів. Її головна мета — зробити цифрові послуги ближчими до людей.
Нововведення також передбачає, що кожен гість Миколаївщини отримає SMS-привітання з посиланням на «Хвильку».
«Ми створили Хвильку як простий, зручний і сучасний інструмент для кожного. Це не просто чат-бот, це — крок до нової якості цифрової взаємодії в області. Вона постійно навчається й уже зараз може стати надійним помічником для жителів і гостей регіону», — зазначив заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації В’ячеслав Базаренко.
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