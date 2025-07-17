logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 17/07/2025

Найближчими тижнями в Резерв+ з’являться нові види відстрочок

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Найближчими тижнями в мобільному застосунку Резерв+ з’явиться можливість оформити нові види відстрочок. Про це в своєму Facebook написала заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко. 

Зокрема, наприкінці липня – на початку серпня в додатку Резерв+ буде відкрита форма для продовження відстрочки без відвідування ТЦК для наступних категорій громадян:

  • Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
  • Громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

Щодо інших категорій військовозобов’язаних, які мають законне право на відстрочку, то, за словами Черногоренко, до наступної «хвилі» в Резерв+ будуть додані родини, які виховують дитину з інвалідністю.

Нагадаємо, що минулого тижня мобільний додаток Резерв+ поповнився новим сервісом – сплатою штрафів. Рекомендується оплачувати штраф протягом 20 днів після отримання рішення в Резерв+. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби. 

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Найближчими тижнями в Резерв+ з'являться нові види відстрочок

Найбільш обговорювані статті

AWS з Anthropic відкриють маркетплейс, де розробники зможуть продавати своїх агентів штучного інтелектуAWS з Anthropic відкриють маркетплейс, де розробники зможуть продавати своїх агентів штучного інтелекту
Amazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналомAmazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналом
Microsoft планує додати до Windows режим відновлення, який дозволить запустити комп’ютери з пошкодженою ОС
29% запитів до ChatGPT пов'язані з програмуванням. Рік тому було 44%29% запитів до ChatGPT пов’язані з програмуванням. Рік тому було 44%
OpenAI: майбутньому програмісту достатньо буде писати якісні промти, а не кодOpenAI: майбутньому програмісту достатньо буде писати якісні промпти, а не код
xAI вимагає від співробітників встановити на свої пристрої софт для стеженняxAI вимагає від співробітників встановити на свої пристрої софт для стеження
В Україні підрахували зарплати тестувальників програмного забезпеченняВ Україні підрахували зарплати тестувальників програмного забезпечення
Застаріла мова програмування Ada потрапила в Топ-10 рейтингу TIOBEЗастаріла мова програмування Ada потрапила в Топ-10 рейтингу TIOBE
Розробник порівняв Claude 4 Opus і Grok 4 на тестах з програмуванняРозробник порівняв Claude 4 Opus і Grok 4 на тестах з програмування
Автоматизована роздача повісток: у Міноборони пояснили, як вона працюватиме

Особи з інвалідністю без пенсійного посвідчення зможуть отримати відстрочку через Резерв+

Miltech-розробники матимуть доступ до полігонів і фідбеки від військових

Відвідувати ТЦК тепер не обов'язково: у «Резерв+» з'явились електронні направлення

Міноборони готове платити військовослужбовцям за інноваційні розробки

Розробника з Черкас будуть судити за створення фейкового «Резерв+»

В «Резерв+» додали функцію пошуку армійських вакансій

В Резерв+ стала доступна відстрочка онлайн. Багатодітні батьки поки не можуть скористатися послугою

Резерв+ не відстежує геолокацію, це — конспірологічна теорія — Черногоренко

Оновлення додатку «Резерв+» значно полегшить проходження ВЛК

Міноборони планує розширити електронну видачу відстрочок і проходження ВЛК

Міноборони назвало вартість розробки «Резерв+»: це гроші благодійного фонду

ЗСУ доповнять новим родом військ — Кіберсилами

Для бронювання військовозобов'язаному не потрібно проходити ВЛК — Мінцифри

Дані «Резерв+» прирівняють до військового квитку. Але сроки оновлення можуть подовжити

«Не треба витрачати час на ТЦК». У «Резерв+» анонсували нові функції

У «Резерв+» можуть скасувати раніше надану відстрочку: роз'яснення уряду

Штрафи у Резерв+ та цифрові відстрочки — Міноборони роз'яснює інформацію

У «Резерв+» став доступний статус бронювання

Міноборони оновило додаток «Резерв+». Як перевірити бронювання та відстрочку

Мобільний додаток «Резерв+» перетворять на онлайн-ТЦК: що зміниться

Користуються навіть в Антарктиці: в Резерв+ вже 1 млн успішних авторизацій

Додаток «Резерв+» чекає оновлення: як оформити відстрочку онлайн

У Резерв+ з'явився новий сервіс — сплата штрафів

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
Новини - 1 місяць назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
Новини - 3 тижні назад
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
Новини - 1 місяць назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 1 місяць назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 3 тижні назад
Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie
Новини - 1 тиждень назад
Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами
Новини - 1 тиждень назад
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом
Новини - 3 тижні назад
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Новини

Найближчими тижнями в Резерв+ з'являться нові види відстрочок

 9 години назад

Євросоюз виділяє 20 млн євро для підтримки українських IT-стартапів

 10 години назад

Amazon запускає AgentCore — набір послуг для розгортання та роботи ШІ-агентів

 13 години назад

Компанії масово відмовляються від Oracle Java на користь відкритого коду

 14 години назад

Liquid AI випустив перший SDK для розробки мобільних додатків зі штучним інтелектом

 16 години назад

На Миколаївщині з’явився перший в Україні обласний ШІ-консультант «Хвилька»

 1 день назад

Українські хакери знищили сервери та мережеву інфраструктуру російської мілтек-компанії Gaskar Group

 1 день назад

Оновлення Next.js 15.4 покращує Turbopack перед версією 16

 1 день назад

Gemini 2.5 Pro залишається найкращою LLM-моделлю для кодування. Новинка Grok 4 лише третя

 1 день назад

Росіян готують до штрафів за перегляд українських сайтів

 2 дні назад

Спецпроєкти

15 провідних компаній обговорили регулювання, освіту та інтеграцію АІ. До чого вони прийшли
Найкращі криптобіржі для криптопозик у 2025 році: де краще брати кредит під крипту?
Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Топ текстів тижня
1.
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
2.
У Резерв+ з’явився новий сервіс — сплата штрафів
3.
Шкідливе розширення VS Code в редакторі коду Cursor викрало у російського розробника криптовалюту на $500 000
4.
Розробник порівняв Claude 4 Opus і Grok 4 на тестах з програмування
5.
Нова модель Kimi K2 перевершує GPT-4 у ключових тестах — і вона безкоштовна
6.
В Японії встановили новий рекорд швидкості інтернету: 1,07 млн Гбіт/с
7.
OpenAI: майбутньому програмісту достатньо буде писати якісні промпти, а не код
8.
Amazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналом
9.
AWS з Anthropic відкриють маркетплейс, де розробники зможуть продавати своїх агентів штучного інтелекту
10.
29% запитів до ChatGPT пов’язані з програмуванням. Рік тому було 44%

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: