Найближчими тижнями в Резерв+ з’являться нові види відстрочок

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Найближчими тижнями в мобільному застосунку Резерв+ з’явиться можливість оформити нові види відстрочок. Про це в своєму Facebook написала заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Зокрема, наприкінці липня – на початку серпня в додатку Резерв+ буде відкрита форма для продовження відстрочки без відвідування ТЦК для наступних категорій громадян:

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Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

Щодо інших категорій військовозобов’язаних, які мають законне право на відстрочку, то, за словами Черногоренко, до наступної «хвилі» в Резерв+ будуть додані родини, які виховують дитину з інвалідністю.

Нагадаємо, що минулого тижня мобільний додаток Резерв+ поповнився новим сервісом – сплатою штрафів. Рекомендується оплачувати штраф протягом 20 днів після отримання рішення в Резерв+. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби.

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