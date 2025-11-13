«Ніхто цього не хоче»: в соцмережах розкритикували бажання Microsoft перетворити Windows на агентну ОС

Бажання президента Microsoft Павана Давулурі поділитися своїм захопленням щодо планів перетворити Windows в агентну операційну систему зіштовхнулось із хвилею критики в соцмережах, пише Tom’s Hardware.

Давулурі використав свій профіль X, щоб розповісти інформацію про майбутню сесію-конференцію Windows на Microsoft Ignite. Цей захід, орієнтований на розробників, відбудеться наступного тижня в Сан-Франциско:

«Windows еволюціонує в агентну ОС, що з’єднує пристрої, хмару та штучний інтелект, це забезпечить інтелектуальну продуктивність та безпечну роботу будь-де… Приєднуйтесь до нас на #MSIgnite, щоб побачити, як передові фірми трансформуються за допомогою Windows і що чекає на платформу далі. Нам не терпиться показати вам!», — написав Давулурі.

Коментарі під його дописом в X швидко заповнились хейтом, який, очевидно, відображає занепокоєння користувачів щодо напрямку, в якому Microsoft рухається з Windows. Якби можна було стиснути всі відповіді в одну репрезентативну супер-відповідь, то вона, ймовірно, звучала б приблизно так: «Ніхто цього не хоче; нам набрид штучний інтелект у всьому; Windows потребує налаштування для підвищення продуктивності; а ось Linux виглядає добре».

Частина коментаторів навіть вийшла за рамки, застосувавши нецензурну лексику щодо планів Microsoft удосконалити Windows.