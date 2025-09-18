Нотаріальна палата України звинуватила сервіс «е-Нотаріат» у витоку даних громадян. Мінцифри заперечує

Нотаріальна палата України опублікувала відкритий лист №41/3 від 18.09.2025 до першого віцепрем’єр-міністра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та Міністра юстиції Германа Галущенка, в якому стверджується, що запуск тестової версії цифрового сервісу «е-Нотаріат» призвів до витоку конфіденційних даних громадян.

За інформацією Нотаріальної палати, під час роботи тестової версії системи «е-Нотаріат» стали доступними дані з Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти. Це, на думку НПУ, є грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян.

У відповідь на лист Нотаріальної палати в Мінцифри заявили, що повідомлення про «злив» даних є фейком. Міністерство запевняє, що дані українців у безпеці, оскільки тестування відбувається в окремому, ізольованому середовищі, без зв’язку з промисловими реєстрами. Також в офіційному коментарі наголошується, що доступ до тесту мали лише нотаріуси, які зобов’язані дотримуватися нотаріальної таємниці. Відомо, що з 3 по 16 вересня систему випробували близько 2000 нотаріусів, які подали понад 250 пропозицій. За планом Мінцифри, навчально-тестовий етап триватиме до 30 вересня.

У Нотаріальній палаті України наполягають, що в наявній конфігурації тестування створює ризики витоку, тому правила користування «е-Нотаріатом» слід змінити перед продовженням.

Тестування системи «е-Нотаріат» розпочалося 3 вересня. Новий цифровий сервіс дозволяє нотаріусам надавати послуги громадянам через електронний інтерфейс. Перші послуги будуть доступні вже у 2026 році. Однією з головних переваг «е-Нотаріату» є миттєвий доступ до даних.