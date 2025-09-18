logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 18/09/2025

Нотаріальна палата України звинуватила сервіс «е-Нотаріат» у витоку даних громадян. Мінцифри заперечує

Дмитро Сімагін

Журналіст

Нотаріальна палата України опублікувала відкритий лист №41/3 від 18.09.2025 до першого віцепрем’єр-міністра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та Міністра юстиції Германа Галущенка, в якому стверджується, що запуск тестової версії цифрового сервісу «е-Нотаріат» призвів до витоку конфіденційних даних громадян.

За інформацією Нотаріальної палати, під час роботи тестової версії системи «е-Нотаріат» стали доступними дані з Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти. Це, на думку НПУ, є грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян.

У відповідь на лист Нотаріальної палати в Мінцифри заявили, що повідомлення про «злив» даних є фейком. Міністерство запевняє, що дані українців у безпеці, оскільки тестування відбувається в окремому, ізольованому середовищі, без зв’язку з промисловими реєстрами. Також в офіційному коментарі наголошується, що доступ до тесту мали лише нотаріуси, які зобов’язані дотримуватися нотаріальної таємниці. Відомо, що з 3 по 16 вересня систему випробували близько 2000 нотаріусів, які подали понад 250 пропозицій.  За планом Мінцифри, навчально-тестовий етап триватиме до 30 вересня.

У Нотаріальній палаті України наполягають, що в наявній конфігурації тестування створює ризики витоку, тому правила користування «е-Нотаріатом» слід змінити перед продовженням.

Тестування системи «е-Нотаріат» розпочалося 3 вересня. Новий цифровий сервіс дозволяє нотаріусам надавати послуги громадянам через електронний інтерфейс. Перші послуги будуть доступні вже у 2026 році. Однією з головних переваг «е-Нотаріату» є миттєвий доступ до даних.

Головна > Новини > Нотаріальна палата України звинуватила сервіс «е-Нотаріат» у витоку даних громадян. Мінцифри заперечує

Найбільш обговорювані статті

VS Code отримав автоматичний вибір моделі. Він надає перевагу Claude 4VS Code отримав автоматичний вибір моделі. Він надає перевагу Claude 4
У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?
Редактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі та нові функції безпекиРедактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі та нові функції безпеки
Claude отримав функцію пам'яті, перенесення даних та анонімний чатClaude отримав функцію пам’яті, перенесення даних та анонімний чат
Microsoft нагадує про припинення підтримки мови VBScript у WindowsMicrosoft нагадує про припинення підтримки мови VBScript у Windows
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелектуВ США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Основний розробник Ethereum втратив всі кошти після того, як скачав фейкове розширення для редактора коду CursorОсновний розробник Ethereum втратив всі кошти після того, як скачав фейкове розширення для редактора коду Cursor
Replit представив новий інструмент для вайб-кодингу Agent 3Replit представив новий інструмент для вайб-кодингу Agent 3
Windows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернетуWindows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернету
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень

Українські стартапи запросили до участі в конференції TechCrunch Disrupt 2024. Як подати заявку

Минцифри опублікувало критерії бронювання для IT-фахівців

Розробка «Дії» фінансувалась USAID. Закриття агентства ставить під загрозу десятки проектів Мінцифри

Мінцифри готується додати в «Дію» чат-бот «Наталка» та низку нових функцій

Михайло Федоров: починаємо розробку національної LLМ-моделі

В Україні почнуть регулювати хмарні послуги — постанова уряду

Мінцифри побудує державні дата-центри для українських ШІ-сервісів

Upwork блокує українських фрилансерів: Мінцифри обіцяє розібратись

Мінцифри планує запустити Реєстр усіх державних реєстрів

«Дія» виділить 227 млн гривень для «Суверенної фабрики штучного інтелекту»

В Україні створили перший словник термінології штучного інтелекту

Мінцифри готується запустити мобільний додаток «Мрія»

Державна платформа Brave1 оголошує гранти до 100 млн грн для ШІ-розробників

Мінцифри запускає нову послугу в «Дії»: сертифікати неодружених

В Україні шукають розробників національної LLM. Потрібні 6 фахівців

8 українських стартапів покажуть свої розробки на deeptech-конференції у Фінляндії

Глава Мінцифри: до 2030 року Україна повинна стати драйвером інновацій у ЄС

У 2024 році кількість резидентів «Дія.City» зросла в 2,4 рази

Глава Мінцифри Федоров обіцяє запустити український голосовий помічник

Мінцифри обіцяє, що Україна увійде до трійки країн світу за рівнем розробки штучного інтелекту

Функціонал «Дії» знову розширено. Як подати заяву на видачу документів

Мінцифри: український IT-ринок недостатньо залучений до «оборонки»

Мінцифри інтегрує в «Дію» видачу грантів на навчання

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 1 місяць назад
У ChatGPT може з’явитись реклама
Новини - 2 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 1 місяць назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 4 тижні назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 4 тижні назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 2 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 2 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 2 тижні назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи
Новини - 1 тиждень назад
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

Новини

Нотаріальна палата України звинуватила сервіс «е-Нотаріат» у витоку даних громадян. Мінцифри заперечує

 3 хвилини назад

Топ-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівців

 1 годину назад

Українська IT-компанія презентувала онбординг співробітників у метавсесвіті — як це працює

 2 години назад

«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3

 4 години назад

Новий безкоштовний агент Tongyi DeepResearch від Alibaba перевершив OpenAI o3 і Claude Sonnet 4

 5 години назад

Модель Gemini 2.5 Deep Think виграла чемпіонат з програмування, розв'язавши 10 з 12 завдань

 7 години назад

ChatGPT вдвічі балакучіший, ніж Stack Overflow. Це може бути проблемою

 1 день назад

Цього року 2,6% українських ІТ-компаній переїхали в інший регіон

 1 день назад

Комітет зі стандартів C++ відмовився від спроб покращити безпеку мови за зразком Rust

 1 день назад

Google представила платіжний протокол для агентів

 1 день назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Топ текстів тижня
1.
У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?
2.
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
3.
Редактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі та нові функції безпеки
4.
Claude отримав функцію пам’яті, перенесення даних та анонімний чат
5.
Основний розробник Ethereum втратив всі кошти після того, як скачав фейкове розширення для редактора коду Cursor
6.
Вайб-кодинг відходить в минуле. На його зміну прийшов «рій агентів»
7.
Портрет українського айтівця: частка нетехнічних фахівців зростає, джунів і мідлів меншає
8.
Розробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтенді
9.
OpenAI випустила GPT‑5-Codex — модель, оптимізовану для агентного кодування
10.
Windows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернету

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: