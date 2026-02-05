logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 05/02/2026 17:09

Нова платформа OpenAI Frontier дозволить створювати в компаніях «колег зі штучного інтелекту»

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI представила нову платформу Frontier, яка призначена, щоб навчити корпоративних клієнтів розгортати агентів штучного інтелекту в своїх робочих процесах. Про це пише Bloomberg.

Frontier дозволяє організаціям створювати та керувати агентами на базі штучного інтелекту, щоб кожен агент мав відповідні захисні бар’єри та належний йому рівень доступу до даних. Таким чином, вони стають «колегам зі штучного інтелекту», які виконують роботу всередині компанії.

«Frontier дає агентам ті ж навички, які потрібні людям для успіху в роботі: загальний контекст, введення в обов’язки посади, практичне навчання зі зворотним зв’язком, а також чіткі права доступу та межі», —  запевняє блог OpenAI.

Керівники OpenAI заявили, що їхня платформа дозволить компаніям інтегруватися з програмним забезпеченням для агентів штучного інтелекту від деяких конкурентів, включаючи Anthropic, що потенційно зробить її більш універсальним центром для бізнесу. Цікаво, але в минулому Anthropic іноді перешкоджала конкурентам отримати доступ до своєї базової технології.

Нагадаємо, що кілька днів тому OpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPT.

Головна > Новини > Нова платформа OpenAI Frontier дозволить створювати в компаніях «колег зі штучного інтелекту»

Найбільш обговорювані статті

OpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюютьOpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюють
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Експерти попередили про небезпеку LLM-моделей з відкритим кодомЕксперти попередили про небезпеку LLM-моделей з відкритим кодом
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібенChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження AnthropicВикористання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic
До роковин початку повномасштабного вторгнення The Page запускає спецпроєкт про стійкість бізнесуДо роковин початку повномасштабного вторгнення The Page запускає спецпроєкт про стійкість бізнесу
У Хмельницькому суд зобов'язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУУ Хмельницькому суд зобов’язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ
«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»
Реліз генератора ігрових світів Project Genie від Google обвалив акції геймдев-компанійРеліз генератора ігрових світів Project Genie від Google обвалив акції геймдев-компаній
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

OpenAI додала плагіни до ChatGPT: тепер він бронює квитки, шукає рецепти та інтерпретує код  

Новий редактор коду ChatGPT Canvas став загальнодоступним

Чат-боту ChatGPT тепер можна подзвонити. Навіть зі стаціонарного телефону

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

OpenAI випустив API ChatGPT і Whisper для розробників

Хто виграє «перегони»? Google запустив чатбота Bard: розбираємо 6 головних відмінностей від ChatGPT

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 2 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Новини - 1 місяць назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Спецпроєкти - 6 днів назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Новини - 1 місяць назад
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Новини - 3 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 1 місяць назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 1 місяць назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Новини - 2 тижні назад
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Новини - 4 тижні назад
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту

Новини

Нова платформа OpenAI Frontier дозволить створювати в компаніях «колег зі штучного інтелекту»

 05.02.2026 17:09

Хакер з Волинської області зламав комп'ютер бухгалтера в Сумах і вкрав 5 млн гривень

 05.02.2026 15:32

У росіян «катастрофа на фронті» через відключення Starlink

 05.02.2026 12:45

Експорт українських ІТ-послуг виріс до $685 млн. Це рекорд з грудня 2022 року

 05.02.2026 11:45

Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»

 05.02.2026 10:29

Агенти Claude і Codex інтегровані в GitHub, GitHub Mobile та VS Code

 05.02.2026 09:36

Користувачі Google Meet тепер можуть приєднуватися до дзвінків Microsoft Teams

 04.02.2026 16:42

Кіберполіція затримала групу злочинців, які обкрадали українські банки через POS-термінали

 04.02.2026 15:24

GitHub готує автоматичне рішення для боротьби з низькоякісними пул-реквестами

 04.02.2026 12:29

Російські військові образились на Ілона Маска за відключення Starlink

 04.02.2026 10:34

Спецпроєкти

Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Топ текстів тижня
1.
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
2.
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
3.
Популярний редактор коду Notepad++ зламано
4.
Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie
5.
У Хмельницькому суд зобов’язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ
6.
Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic
7.
«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»
8.
Російські військові образились на Ілона Маска за відключення Starlink
9.
Гейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для Xbox
10.
Експерти попередили про небезпеку LLM-моделей з відкритим кодом

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: