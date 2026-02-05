Нова платформа OpenAI Frontier дозволить створювати в компаніях «колег зі штучного інтелекту»

OpenAI представила нову платформу Frontier, яка призначена, щоб навчити корпоративних клієнтів розгортати агентів штучного інтелекту в своїх робочих процесах. Про це пише Bloomberg.

Frontier дозволяє організаціям створювати та керувати агентами на базі штучного інтелекту, щоб кожен агент мав відповідні захисні бар’єри та належний йому рівень доступу до даних. Таким чином, вони стають «колегам зі штучного інтелекту», які виконують роботу всередині компанії.

«Frontier дає агентам ті ж навички, які потрібні людям для успіху в роботі: загальний контекст, введення в обов’язки посади, практичне навчання зі зворотним зв’язком, а також чіткі права доступу та межі», — запевняє блог OpenAI.

Керівники OpenAI заявили, що їхня платформа дозволить компаніям інтегруватися з програмним забезпеченням для агентів штучного інтелекту від деяких конкурентів, включаючи Anthropic, що потенційно зробить її більш універсальним центром для бізнесу. Цікаво, але в минулому Anthropic іноді перешкоджала конкурентам отримати доступ до своєї базової технології.

Нагадаємо, що кілька днів тому OpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPT.