Новини 17/11/2025 12:36

Новий сервіс Code Wiki від Google сам пише та оновлює документацію для GitHub-репозиторіїв

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Google представила новий проект Code Wiki — сервіс, який автоматично генерує технічну документацію для публічних GitHub-репозиторіїв. За задумом, він вирішить одну з постійних проблем розробки програмного забезпечення — необхідність вручну розбиратися в чужому коді, пише блог Google.

Code Wiki сканує весь репозиторій, будує структуровану wiki-документацію та перегенеровує її після кожного коміту. В підсумку розробник отримує не просто статичний README і не набір нотаток, а цілу локальну «Вікіпедію», яка завжди залишається синхронізованою з кодовою базою. 

Ключові можливості Code Wiki:

  • Автоматична та регулярна документація архітектури, модулів, класів і функцій без участі розробника.
  • Сервіс має вбудований чат на базі Gemini, який використовує згенеровану wiki-документацію як базу знань. 
  • Усі елементи документації пов’язані гіперпосиланнями з вихідними джерелами — можна одразу перейти від пояснення до конкретного рядка реалізації.
  • Сервіс автоматично малює актуальні архітектурні, sequence- та class-діаграми, які змінюються разом із кодом.

Google запевняє, що новий сервіс має скоротити аналіз проекту сторонніми розробниками: навіть новачок зможе зорієнтуватися у великому репозиторії за кілька годин, а не за тиждень.

Поки що Code Wiki працює тільки з публічними проектами. Але Google вже робить CLI-розширення для Gemini, яке дозволить генерувати документацію для закритих внутрішніх кодових баз — локально і без передачі даних у хмару.

Для компаній це може стати інструментом роботи з legacy-кодом: документація буде оновлюватися автоматично, навіть якщо вихідні автори давно звільнилися.

 

