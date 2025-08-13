Оновлення ChatGPT: новий тарифний план за $5, інтеграція Gmail, Календаря та Контактів

OpenAI оновлює тарифи на користування чат-ботом ChatGPT, включивши до існуючого переліку новий план Go, який пропонує розширені можливості обміну повідомленнями та збільшує ліміт завантажень. Він коштує $5 на місяць, але буде доступним не в усіх країнах світу, повідомляє Bleeping Computer.

Поки невідомо, чи отримають українські користувачі доступ до ChatGPT Go. Є лише інформація, що новий тариф точно буде розгорнуто в Індії, де він коштуватиме 399 індійських рупій або приблизно $4,55. В існуючому інтерфейсі ChatGPT Go поки приховано, тариф має почати з’являтися у вибраних регіонах найближчими днями.

Ще одним оновленням стає запуск підтримки Gmail, Google Calendar та Google Contacts Connectors. Конектори контактів дозволяють підключати сторонні сервіси до чат-боту. Після підключення сервісу ChatGPT може посилатися на нього в чаті.



Наприклад, OpenAI нещодавно додала підтримку Dropbox до GPT-конекторів. Якщо у вашому Dropbox є десятки файлів, то ви можете надати ChatGPT доступ до свого облікового запису та дозволити йому посилатися на них у майбутньому питанні або глибокому дослідженні.

Аналогічно, ChatGPT тепер може посилатися на сервіси Google, коли це доречно.

Розгортання оновлення по всьому світу почнеться цього тижня, трохи пізніше з’явиться інформація щодо обмежень для планів Plus, Team, Enterprise та Edu.

Нагадаємо, що кілька днів тому керівник компанії OpenAI Сем Альтман пообіцяв різко збільшити ліміти використання моделей міркування — до 3000 взаємодій на тиждень для користувачів тарифу Plus вартістю $20 на місяць. Крім того, в меню чат-бота повернули вибір старих моделей, включно з GPT-4o.