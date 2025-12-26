OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT

OpenAI без зайвого анонсу розгортає «блоки форматування», які налаштовують макет GPT відповідно до користувацького інтерфейсу того завдання, яке він має виконувати. Про це повідомляє Bleeping Computer.

Нове «поле форматування» — це, по суті, міні-панель інструментів редактора, яка з’являється, коли ви виділяєте текст у нових областях форматованого тексту ChatGPT (наприклад, у електронному листі або чернетці). Досі, якщо ви просили чат-бот написати для вас електронного листа, то він відображав вміст цього листа так само, як і типову відповідь.

Тепер, замість того, щоб розглядати все як звичайний чат, ChatGPT показує чернетку як відформатований документ, який можна редагувати так само, як і у Word або Gmail.

Нову функцію для ChatGPT вже почали поступово розгортати, підтримка додаткових форматів буде додана пізніше.

Нагадаємо, кілька днів тому OpenAI оголосила, що програмісти та видавці тепер можуть надсилати свої додатки на розгляд і публікацію в ChatGPT, дотримуючись інструкцій з подання. Також компанія відкрила свій SDK для розробників.