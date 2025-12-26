logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 26/12/2025 12:23

OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI без зайвого анонсу розгортає «блоки форматування», які налаштовують макет GPT відповідно до користувацького інтерфейсу того завдання, яке він має виконувати. Про це повідомляє Bleeping Computer.

Нове «поле форматування» — це, по суті, міні-панель інструментів редактора, яка з’являється, коли ви виділяєте текст у нових областях форматованого тексту ChatGPT (наприклад, у електронному листі або чернетці). Досі, якщо ви просили чат-бот написати для вас електронного листа, то він відображав вміст цього листа так само, як і типову відповідь.

Тепер, замість того, щоб розглядати все як звичайний чат, ChatGPT показує чернетку як відформатований документ, який можна редагувати так само, як і у Word або Gmail.

Нову функцію для ChatGPT вже почали поступово розгортати, підтримка додаткових форматів буде додана пізніше.

Нагадаємо, кілька днів тому OpenAI оголосила, що програмісти та видавці тепер можуть надсилати свої додатки на розгляд і публікацію в ChatGPT, дотримуючись інструкцій з подання. Також компанія відкрила свій SDK для розробників.

 

Найбільш обговорювані статті

Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатівГрупа IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів
Нову модель GPT-5.2-Codex від OpenAI названо «найдосконалішим інструментом для реальної розробки»Нову модель GPT-5.2-Codex від OpenAI названо «найдосконалішим інструментом для реальної розробки»
JetBrains випустила Kotlin 2.3.0. Реліз має експериментальні функції та підтримку Java 25JetBrains випустила Kotlin 2.3.0. Реліз має експериментальні функції та підтримку Java 25
Після обурення спільноти GitHub відмовляється від плану стягувати плату за self-hosted раннериПісля обурення спільноти GitHub відмовляється від плану стягувати плату за self-hosted раннери
В українському IT на третину поменшало початківцівВ українському IT на третину поменшало початківців
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатуриAmazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Чат-бот Claude став доступний як розширення для браузера ChromeЧат-бот Claude став доступний як розширення для браузера Chrome
Docker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий кодDocker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий код
Нові комп'ютери почали продавати без оперативної пам'ятіНові комп’ютери почали продавати без оперативної пам’яті
Почніть зараз, поки це безплатно: 12 простих способів заробити гроші за допомогою ChatGPT 

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

У ChatGPT може з'явитись реклама

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Стів Возняк попередив про «жахливі помилки» ChatGPT

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Використання штучного інтелекту знижує якість коду — дослідження

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

У ChatGPT з'явився Режим розробника

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Prometheus запускає безплатний курс по ChatGPT

«Я хочу, щоб ти діяв як фахівець з кібербезпеки»: 21 запит до ChatGPT, щоб попрацювати та розважитися

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Українські роботодавці починають шукати кандидатів зі знанням ChatGPT: зарплати — до 120 тис. грн

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 4 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 3 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 4 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 2 тижні назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 3 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 4 тижні назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 3 тижні назад
Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT

Новини

OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT

 26.12.2025 12:23

Google дозволить користувачам Gmail змінювати свій логін електронної пошти

 26.12.2025 11:22

Реліз Ruby 4.0 отримав експериментальну ізоляцію коду Ruby Box і новий JIT-компілятор

 26.12.2025 09:34

США скасовують принцип лотереї при видачі робочих віз H-1B: як це вплине на IT-фахівців

 24.12.2025 16:57

В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято

 24.12.2025 15:52

Китай звинуватили в крадіжці у Samsung технології 10-нм DRAM

 24.12.2025 12:44

У Києві відбувся форум ветеранських IT-стартапів SKELAR Veteran Venture Program. Фіналісти отримали $44 000

 24.12.2025 12:10

Претендувати на віддалену роботу тепер можуть лише найбільш кваліфіковані співробітники

 24.12.2025 10:26

Україна піднялась на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку штучного інтелекту

 24.12.2025 09:29

Microsoft відкриває ранній доступ до інструментів редагування коду C++ для GitHub Copilot

 23.12.2025 15:56

Спецпроєкти

HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Топ текстів тижня
1.
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
2.
Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року
3.
В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято
4.
В українському IT на третину поменшало початківців
5.
Docker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий код
6.
Нові комп’ютери почали продавати без оперативної пам’яті
7.
ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року
8.
Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів
9.
Кожен п’ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компанії
10.
США скасовують принцип лотереї при видачі робочих віз H-1B: як це вплине на IT-фахівців

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: