OpenAI відкриває прийом заявок на публікацію програм у ChatGPT

OpenAI оголосила, що програмісти та видавці тепер можуть надсилати свої додатки на розгляд і публікацію в ChatGPT, дотримуючись інструкцій з подання. Також компанія відкрила свій SDK для розробників (зараз у бета-версії), пише The Verge.

Надіславши заявку, розробники можуть відстежувати статус її затвердження на спеціальній платформі. Дані в заявці містять інформацію про підключення MCP, інструкції з тестування, метадані каталогу та налаштування доступності в країнах.

Крім того, компанія відкрила для перегляду в ChatGPT каталог, де користувачі можуть переглядати рекомендовані програми або шукати будь-яку опубліковану програму. Каталог програм можна знайти в меню інструментів або безпосередньо на chatgpt.com/apps. Розробники можуть використовувати прямі посилання на інших платформах, щоб перенаправляти користувачів на сторінку свого додатка в каталозі.

Щоб підключити програму до діалогу в ChatGPT, достатньо написати @ перед назвою програми або обрати її в меню інструментів.

Ще одна новина полягає в тому, що OpenAI перейменувала «конектори», які допомагали користувачам отримувати в ChatGPT дані з інших сервісів, таких як Google Диск або Dropbox. Тепер конектори чату називаються «програмами з пошуком файлів», конектори глибокого дослідження стали «програмами з глибоким дослідженням», а синхронізовані конектори — «програмами з синхронізацією».

Нові програми ChatGPT можуть використовувати інформацію з пам’яті розмов, якщо вона ввімкнена. Для користувачів тарифних планів ChatGPT Free, Plus, Go та Pro OpenAI може використовувати цю інформацію для навчання своїх моделей, якщо користувач увімкнув «покращення моделі для всіх».