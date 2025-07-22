Oracle та OpenAI планують створити дата-центру Stargate на 4,5 ГВт

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Oracle та OpenAI уклали угоду про створення дата-центру Stargate на 4,5 ГВт, повідомили Dev.ua.

В OpenAI повідомили, що угода з Oracle є важливим етапом для Stargate⁠, платформи штучного інтелекту компанії та забезпечення доступу до ШІ для користувачів.

«Разом із нашим майданчиком Stargate I в Абіліні, штат Техас, це додаткове партнерство з Oracle дозволить нам досягти потужності центру обробки даних Stargate AI в 5 ГВт, що буде працювати на понад 2 млн чипів», — зазначила OpenAI в пресрелізі.

У компанії відзначили, що це значно прискорює виконання зобов’язання, раніше оголошене в Білому домі, яке передбачає $500 млрд інвестицій у 10 гігаватів інфраструктури штучного інтелекту в США протягом наступних чотирьох років.

В OpenAI очікують, що будівництво, розвиток і експлуатація додаткових 4,5 ГВт потужності центрів обробки даних створить понад 100 000 робочих місць.

«Stargate — це амбітний проєкт, покликаний реалізувати історичну можливість, яка відкрилася перед нами. Ця можливість зараз втілюється в життя завдяки потужній підтримці партнерів, урядів та інвесторів у всьому світі, включаючи важливе керівництво Білого дому, яке визнало вирішальну роль інфраструктури штучного інтелекту в стимулюванні інновацій, економічного зростання та національної конкурентоспроможності», — заявили в компанії.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав Stargate «гучною декларацією впевненості в потенціалі Америки» за його нової адміністрації, з початковими приватними інвестиціями в розмірі $100 млрд, які можуть п’ятикратно збільшитися.

Проте Маск, колишній близький радник Трампа, який допомагав фінансувати його передвиборчу кампанію, і очолював урядову ініціативу зі скорочення витрат DOGE, ставив під сумнів цінність цих інвестицій.

«Насправді в них немає грошей. У SoftBank набагато менше ніж $10 млрд. Я знаю це з хороших джерел», — написав Ілон Маск на своїй соціальній платформі X (Twitter).

Очільник OpenAI Сем Альтман заявив у відповідь, що Маск помиляється, і запросив його відвідати перший майданчик в Техасі, який вже будується.

У травні повідомлялося, що Stargate призупинив активну фазу реалізації. Тоді обіцяні $100 млрд інвестицій не залучені, а перемовини з інвесторами загальмували на тлі торгових ризиків, тарифної політики США та економічної нестабільності.

Проте станом на липень 2025 року Ілон Маск вже розсварився з Дональдом Трампом, а Stargate, видається, знову набирає оберти.

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