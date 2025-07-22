Oracle та OpenAI планують створити дата-центру Stargate на 4,5 ГВт
Oracle та OpenAI уклали угоду про створення дата-центру Stargate на 4,5 ГВт, повідомили Dev.ua.
В OpenAI повідомили, що угода з Oracle є важливим етапом для Stargate, платформи штучного інтелекту компанії та забезпечення доступу до ШІ для користувачів.
«Разом із нашим майданчиком Stargate I в Абіліні, штат Техас, це додаткове партнерство з Oracle дозволить нам досягти потужності центру обробки даних Stargate AI в 5 ГВт, що буде працювати на понад 2 млн чипів», — зазначила OpenAI в пресрелізі.
У компанії відзначили, що це значно прискорює виконання зобов’язання, раніше оголошене в Білому домі, яке передбачає $500 млрд інвестицій у 10 гігаватів інфраструктури штучного інтелекту в США протягом наступних чотирьох років.
В OpenAI очікують, що будівництво, розвиток і експлуатація додаткових 4,5 ГВт потужності центрів обробки даних створить понад 100 000 робочих місць.
«Stargate — це амбітний проєкт, покликаний реалізувати історичну можливість, яка відкрилася перед нами. Ця можливість зараз втілюється в життя завдяки потужній підтримці партнерів, урядів та інвесторів у всьому світі, включаючи важливе керівництво Білого дому, яке визнало вирішальну роль інфраструктури штучного інтелекту в стимулюванні інновацій, економічного зростання та національної конкурентоспроможності», — заявили в компанії.
Раніше президент США Дональд Трамп назвав Stargate «гучною декларацією впевненості в потенціалі Америки» за його нової адміністрації, з початковими приватними інвестиціями в розмірі $100 млрд, які можуть п’ятикратно збільшитися.
Проте Маск, колишній близький радник Трампа, який допомагав фінансувати його передвиборчу кампанію, і очолював урядову ініціативу зі скорочення витрат DOGE, ставив під сумнів цінність цих інвестицій.
«Насправді в них немає грошей. У SoftBank набагато менше ніж $10 млрд. Я знаю це з хороших джерел», — написав Ілон Маск на своїй соціальній платформі X (Twitter).
Очільник OpenAI Сем Альтман заявив у відповідь, що Маск помиляється, і запросив його відвідати перший майданчик в Техасі, який вже будується.
У травні повідомлялося, що Stargate призупинив активну фазу реалізації. Тоді обіцяні $100 млрд інвестицій не залучені, а перемовини з інвесторами загальмували на тлі торгових ризиків, тарифної політики США та економічної нестабільності.
Проте станом на липень 2025 року Ілон Маск вже розсварився з Дональдом Трампом, а Stargate, видається, знову набирає оберти.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: