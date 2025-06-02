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Machine Learning      02/06/2025

Як приймати обдумані рішення за допомогою ChatGPT? Приклади промптів

Юрій Пузіченко BLOG

IT Delivery Manager

Партнер видання

Інколи здається, що ви врахували все. Упевненість у рішенні настільки висока, що ви вже подумки смакуєте перемогу.
А потім усе йде шкереберть.

Що б ви не робили — передбачити майбутнє з абсолютною точністю неможливо. Про нього можна лише робити припущення, а точність цих припущень залежатиме від якості підготовки.

Як у цьому може допомогти ChatGPT?

Детектор упереджень: цей промпт допоможе виявити переконання, які ви могли прийняти без краплі сумніву — просто тому, що вони здавались очевидними.

[Детальний опис рішення]. Що в цьому рішенні може ґрунтуватись на припущеннях, а не на фактах? Які альтернативні погляди варто врахувати?

Пошук слабких місць: цей промпт болючий — але корисний. Він допомагає поглянути на ідею з точки зору песимістичного критика.

[Детальний опис рішення]. Уяви, що твоє завдання — переконати мене, що це хибна ідея. Які були би твої найсильніші аргументи?

Розгляд альтернативних сценаріїв: іноді рішення здається настільки логічним, що інші варіанти просто не приходять у голову. Цей промпт допоможе з варіантами.

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[Детальний опис рішення]. Які інші варіанти рішення варто взяти до уваги? У чому їхні сильні й слабкі сторони порівняно з моїм підходом?

Аналіз можливих наслідків: навіть хороші рішення можуть мати довгострокові побічні ефекти. Цей промпт допоможе їх передбачити.

[Детальний опис рішення]. Які небажані або непрямі наслідки можуть виникнути — як у разі успіху, так і в разі невдачі? На що я можу не звернути увагу зараз, але про що пошкодую згодом?

Кажуть, зранку думка тверезіє. Іноді найкраще рішення — піти спати, і подумати ще раз уже на свіжу голову.

Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.

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Цей матеріал – не редакційний, це – особиста думка його автора. Редакція може не поділяти цю думку.

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