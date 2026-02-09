«Повністю переписали код інтерфейсу»: Telegram похвалився масштабним оновленням

Команда Telegram оголосила «найбільший редизайн інтерфейсу в історії месенджера для Android». Також в лютневому оновленні з’явилась система крафту для створення ексклюзивних нових подарунків, пише блог компанії.

Повністю оновлений інтерфейс для Android-версії робить навігацію та пошук в додатку ще швидшими та інтуїтивно зрозумілими. Нова нижня панель дає змогу легко перемикатися між чатами, налаштуваннями, профілем та іншими розділами всього за один дотик.

Важливою зміною є те, що користувачі Telegram тепер можуть керувати ефектами інтерфейсу, щоб максимізувати швидкодію й подовжити час роботи від батареї. Це можна зробити в Налаштуваннях > Економія енергії.

В частині адміністрування теж є зміни: якщо власник групи Telegram залишає чат, то права власності на цю групу будуть автоматично передано одному з адміністраторів через тиждень. Старий власник отримає підтвердження при виході з групи, після чого він зможе призначити нового власника. Передати право власності іншому учаснику можна в будь-який час, без необхідності залишати чат.

Нова система крафту в Telegram дозволяє поєднувати наявні колекційні подарунки для створення нових версій цих подарунків з унікальними ефектами та художнім оформленням. Інтерфейс крафту дозволяє додати до 4 подарунків.

Ще однією новиною стало те, що тепер розробники ботів у Telegram можуть призначати кольори та емоджі своїм кнопкам. Це дозволяє зробити інтерфейси більш зрозумілими та виділяти певні дії.

Нагадаємо, що минулого місяця в Telegram з’явився стислий переказ довгих постів. При перегляді довгих постів у каналах тепер можна миттєво перемикатися на їхній короткий зміст, щоб швидко дізнаватися про останні новини, не читаючи всю публікацію.