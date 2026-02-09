logo

09/02/2026

«Повністю переписали код інтерфейсу»: Telegram похвалився масштабним оновленням

Дмитро Сімагін

Команда Telegram оголосила «найбільший редизайн інтерфейсу в історії месенджера для Android». Також в лютневому оновленні з’явилась система крафту для створення ексклюзивних нових подарунків, пише блог компанії.

Повністю оновлений інтерфейс для Android-версії робить навігацію та пошук в додатку ще швидшими та інтуїтивно зрозумілими. Нова нижня панель дає змогу легко перемикатися між чатами, налаштуваннями, профілем та іншими розділами всього за один дотик.

Важливою зміною є те, що користувачі Telegram тепер можуть керувати ефектами інтерфейсу, щоб максимізувати швидкодію й подовжити час роботи від батареї. Це можна зробити в Налаштуваннях > Економія енергії.

В частині адміністрування теж є зміни: якщо власник групи Telegram залишає чат, то права власності на цю групу будуть автоматично передано одному з адміністраторів через тиждень. Старий власник отримає підтвердження при виході з групи, після чого він зможе призначити нового власника. Передати право власності іншому учаснику можна в будь-який час, без необхідності залишати чат.

Telegram похвалився масштабним оновленням

Нова система крафту в Telegram дозволяє поєднувати наявні колекційні подарунки для створення нових версій цих подарунків з унікальними ефектами та художнім оформленням. Інтерфейс крафту дозволяє додати до 4 подарунків.

Ще однією новиною стало те, що тепер розробники ботів у Telegram можуть призначати кольори та емоджі своїм кнопкам. Це дозволяє зробити інтерфейси більш зрозумілими та виділяти певні дії.

Нагадаємо, що минулого місяця в Telegram з’явився стислий переказ довгих постів. При перегляді довгих постів у каналах тепер можна миттєво перемикатися на їхній короткий зміст, щоб швидко дізнаватися про останні новини, не читаючи всю публікацію.

«Повністю переписали код інтерфейсу»: Telegram похвалився масштабним оновленням

 09.02.2026

Колонізація Марса скасовується. Тепер Маск обіцяє побудувати місто на Місяці
09.02.2026

 09.02.2026 15:51

OpenAI переводить всіх розробників на Codex. Дедлайн — до кінця березня
09.02.2026

 09.02.2026 14:34

AI.com продано за рекордну суму в історії доменних імен
09.02.2026

 09.02.2026 12:13

Meta розробляє власний аналог TikTok: як він виглядатиме
06.02.2026

 09.02.2026 10:45

AI.com продано за рекордну суму в історії доменних імен

 09.02.2026 09:13

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь

 06.02.2026 17:34

Meta розробляє власний аналог TikTok: як він виглядатиме

 06.02.2026 15:19

Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»

 06.02.2026 11:50

OpenAI випустила GPT-5.3-Codex: на 25% швидше пише код і виконує «будь-які» завдання замість розробників

 06.02.2026 10:46

Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
1.
10 причин, чому ця криптозима буде найгіршою в історії (штучний інтелект теж звинуватили)
2.
Російські військові образились на Ілона Маска за відключення Starlink
3.
Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»
4.
OpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюють
5.
OpenAI випустила GPT-5.3-Codex: на 25% швидше пише код і виконує «будь-які» завдання замість розробників
6.
Кіберполіція затримала групу злочинців, які обкрадали українські банки через POS-термінали
7.
Anthropic випустила Claude Opus 4.6 з підтримкою довгого контексту
8.
Нова платформа OpenAI Frontier дозволить створювати в компаніях «колег зі штучного інтелекту»
9.
Редактор коду VS Code 1.109 отримав підтримку паралельного керування кількома сеансами агентів
10.
Співзасновник LinkedIn: завдяки штучному інтелекту малі команди можуть конкурувати з великими компаніями

