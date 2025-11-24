Робота Міжнародної асоціації криптографії заблокована: втратили ключ шифрування

Міжнародна асоціація криптологічних досліджень (IACR) повідомила про неможливість оголосити результати виборів нових членів правління та інших посадових осіб. Причиною стало те, що через втрату ключа шифрування організація не змогла завершити голосування, пише The Register.

Як пояснюється на сайті IACR, для виборів правління використовували електронну систему голосування під назвою Helios. Члени асоціації могли голосувати з 17 жовтня по 16 листопада. Хоча етап голосування пройшов без проблем, коли почався підрахунок, організатори зіткнулись з «фатальною технічною проблемою», яка зробила неможливою завершення виборів та отримання доступу до остаточних результатів.

Проблема полягала в тому, що згідно статуту IACR, кожен з трьох членів виборчого комітету мав частину криптографічного ключа, необхідного для спільного розшифрування результатів. За задумом, це мало гарантувати, що дві особи не зможуть самостійно визначити результат виборів без участі третьої особи: усі вони повинні надати свої частки ключа шифрування.

На жаль, один з членів виборчого комітету безповоротно втратив свій закритий ключ.

«В результаті Helios не може завершити процес розшифрування, і нам технічно неможливо отримати або перевірити остаточний результат цих виборів», — пояснюється на сайті IACR.

Організація провела «ретельне розслідування» та вирішила, що єдиним відповідальним варіантом розвитку подій є анулювання результатів голосування та проведення нових виборів з нуля.

Особа, яка втратила свій ключ, відмовилася від посади члена виборчого комітету. Нове голосування IARC повторно проведе з 21 листопада по 20 грудня. Ті самі кандидати знову балотуватимуться на виборах, а список виборців організації залишиться незмінним.

«Нам дуже шкода за цю невдачу та спричинені незручності; така ситуація не повинна була траплятися, і ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми щиро просимо вашого розуміння та терпіння, поки ми вирішуємо проблему та забезпечуємо максимально безперебійний, безпечний та прозорий процес оновлення», — йдеться в оновленні IARC.