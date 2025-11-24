logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 24/11/2025 09:40

Робота Міжнародної асоціації криптографії заблокована: втратили ключ шифрування

Дмитро Сімагін

Журналіст

Міжнародна асоціація криптологічних досліджень (IACR) повідомила про неможливість оголосити результати виборів нових членів правління та інших посадових осіб. Причиною стало те, що через втрату ключа шифрування організація не змогла завершити голосування, пише The Register.

Як пояснюється на сайті IACR, для виборів правління використовували електронну систему голосування під назвою Helios. Члени асоціації могли голосувати з 17 жовтня по 16 листопада. Хоча етап голосування пройшов без проблем, коли почався підрахунок, організатори зіткнулись з «фатальною технічною проблемою», яка зробила неможливою завершення виборів та отримання доступу до остаточних результатів.

Проблема полягала в тому, що згідно статуту IACR, кожен з трьох членів виборчого комітету мав частину криптографічного ключа, необхідного для спільного розшифрування результатів. За задумом, це мало гарантувати, що дві особи не зможуть самостійно визначити результат виборів без участі третьої особи: усі вони повинні надати свої частки ключа шифрування.

На жаль, один з членів виборчого комітету безповоротно втратив свій закритий ключ.

«В результаті Helios не може завершити процес розшифрування, і нам технічно неможливо отримати або перевірити остаточний результат цих виборів», — пояснюється на сайті IACR.

Організація провела «ретельне розслідування» та вирішила, що єдиним відповідальним варіантом розвитку подій є анулювання результатів голосування та проведення нових виборів з нуля.

Особа, яка втратила свій ключ, відмовилася від посади члена виборчого комітету. Нове голосування IARC повторно проведе з 21 листопада по 20 грудня. Ті самі кандидати знову балотуватимуться на виборах, а список виборців організації залишиться незмінним.

«Нам дуже шкода за цю невдачу та спричинені незручності; така ситуація не повинна була траплятися, і ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми щиро просимо вашого розуміння та терпіння, поки ми вирішуємо проблему та забезпечуємо максимально безперебійний, безпечний та прозорий процес оновлення», — йдеться в оновленні IARC.

Головна > Новини > Робота Міжнародної асоціації криптографії заблокована: втратили ключ шифрування

Найбільш обговорювані статті

«Штраф до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до 6 років»: росіян будуть карати за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2«Штраф до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до 6 років»: росіян будуть карати за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2
Новий сервіс Code Wiki від Google сам пише та оновлює документацію для GitHub-репозиторіївНовий сервіс Code Wiki від Google сам пише та оновлює документацію для GitHub-репозиторіїв
PyPI посилює перевірку користувачів після зміни пристрою авторизаціїPyPI посилює перевірку користувачів після зміни пристрою авторизації
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
xAI випустила Grok 4.1 — модель встановила рекорд і поки безкоштовнаxAI випустила Grok 4.1 — модель встановила рекорд і поки безкоштовна
У Google Календар тепер можна планувати робочі завданняУ Google Календар тепер можна планувати робочі завдання
Новий віртуальний помічник LingGuang від Alibaba може створювати міні-програми за 30 секундНовий віртуальний помічник LingGuang від Alibaba може створювати міні-програми за 30 секунд
У 2028 році Rust може стати обов'язковою залежністю в збірці PythonУ 2028 році Rust може стати обов’язковою залежністю в збірці Python
Лінус Торвальдс не проти вайб-кодингу, але не для професійної розробкиЛінус Торвальдс не проти вайб-кодингу, але не для професійної розробки
ЄС розробляє законодавство для «легального злому» зашифрованого листування

Фізично ізолює дані у надійному сховищі. Як Dell Cyber Recovery захищає бізнес від кібератак

 

«Криптокаліпсис наближається!» Європол закликає швидче переходити на квантово-безпечне шифрування

Спецслужби вимагають від Apple створити бекдор до зашифрованих даних усіх користувачів iCloud

Apple додала наскрізне шифрування в резервні копії iCloud

Кібербезпека, яка недооцінена початківцями

OpenAI розглядає можливість додати шифрування в ChatGPT

Австралія заборонить популярні криптографічні алгоритми SHA-256, RSA, ECDSA та ECDH

Наскрізне шифрування в Gmail стане доступним для всіх

Microsoft оновила алгоритми шифрування для захисту від квантових комп'ютерів

У Windows 11 додали шифрування із захистом від квантового злому

Google випустила надшвидкий чіп для квантових обчислень. Чи допоможе він зламати біткойн?

Google інтегрувала в Cloud KMS протокол захисту від квантової атаки

Apple хоче скасувати вимогу спецслужб створити бекдор до захищених даних iCloud

Apple відмовилась створювати бекдор до зашифрованих даних у iCloud

Gmail додає наскрізне шифрування на відправку електронних листів будь-кому

Ілон Маск анонсував запуск месенджера X Chat, система шифрування якого «схожа на біткойн»

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Спецпроєкти - 3 тижні назад
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Спецпроєкти - 1 місяць назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 3 тижні назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 2 тижні назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 2 тижні назад
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив
Новини - 5 днів назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
Досвід - 3 тижні назад
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
Новини - 7 днів назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1

Новини

Робота Міжнародної асоціації криптографії заблокована: втратили ключ шифрування

 24.11.2025 09:40

Новий генератор зображень Nano Banana Pro від Google значно спрощує створення інфографіки

 21.11.2025 17:10

Telegram оновлено: з'явились прямі ефіри в сторіз і повторювані повідомлення в чатах

 21.11.2025 15:47

Perplexity випускає мобільний браузер Comet з функціями штучного інтелекту

 21.11.2025 12:42

Використання Cursor збільшує число затверджених pull request на 39%

 21.11.2025 11:43

Групові чати ChatGPT вже доступні для українських користувачів

 21.11.2025 09:46

Найбільші українські IT-компанії мотивують співробітників переходити з ФОП на гіг-контракти

 20.11.2025 15:52

На кожну п'яту JavaScript-вакансію в українському IT з'являється 100 і більше претендентів

 20.11.2025 15:15

По п'ятницях віддалені працівники працюють на 1,5 години менше, ніж раніше — дослідження

 20.11.2025 12:23

Вчені виявили шість причин вигорання розробників відкритого ПЗ

 20.11.2025 11:20

Спецпроєкти

FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Топ текстів тижня
1.
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
2.
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
3.
Найбільші українські IT-компанії мотивують співробітників переходити з ФОП на гіг-контракти
4.
Лінус Торвальдс не проти вайб-кодингу, але не для професійної розробки
5.
Новий сервіс Code Wiki від Google сам пише та оновлює документацію для GitHub-репозиторіїв
6.
Вчені виявили шість причин вигорання розробників відкритого ПЗ
7.
xAI випустила Grok 4.1 — модель встановила рекорд і поки безкоштовна
8.
Gemini 3 Pro від Google стає новим лідером в кодуванні, випередивши Claude Sonnet 4.5
9.
Новий генератор зображень Nano Banana Pro від Google значно спрощує створення інфографіки
10.
Використання Cursor збільшує число затверджених pull request на 39%

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: