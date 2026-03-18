Новини 18/03/2026 16:58

Секретна ІТ-армія Кім Чен Ина. Як фейкові розробники заробляють $500 млн на рік для КНДР

Дмитро Сімагін

Редактор

Дослідники з підрозділів IBM X-Force та Flare Research оприлюднили детальний звіт «Всередині загрози північнокорейського лазівника», де вони детально описують масштаби та методи роботи прихованої мережі ІТ-фахівців КНДР.

Згідно з отриманими даними, армія з приблизно 100 000 фейкових працівників, розкиданих по 40 країнах світу, щорічно генерує для режиму Кім Чен Ина близько $500 мільйонів.

Ці кошти є критично важливим джерелом валюти для фінансування державних програм КНДР, поки агенти під виглядом звичайних віддалених розробників успішно інтегруються в західні компанії.

Система заробляння коштів для Північної Кореї базується на чіткій ієрархії, де ключові ролі розподілені між рекрутерами, посередниками та виконавцями. Рекрутери часто використовують підставні компанії, щоб залучати кандидатів, тоді як посередники забезпечують технічну підтримку та маскування. 

Важливою складовою схеми є залучення спільників з числа громадян західних країн, які надають свої реальні особисті дані для створення верифікованих акаунтів на фріланс-платформах. Не так давно Highload писав про те, як громадянин України став одним з організаторів цієї схеми, наймаючи американців для роботи «ферм ноутбуків» в США.

Для проходження співбесід північнокорейці активно застосовують інструменти штучного інтелекту для зміни голосу та зовнішності в реальному часі, а також покладаються на сервіси перекладу для комунікації та написання коду.

У звіті згадуються інструменти, пов’язані з фальшивими працівниками, на які компанії повинні звернути увагу. Один із них відомий як OConnect та/або NetKey – північнокорейський VPN, який, ймовірно, використовується для підключення до внутрішніх мереж у Пхеньяні.

Також поширеним є IP Messenger, або IPMsg, месенджер з відкритим кодом, який не потребує центрального сервера, тобто не залежить від централізованих платформ.

Окрім прямого збагачення режиму, онлайн-робота громадян КНДР під фальшивими іменами несе величезні ризики для кібербезпеки міжнародного бізнесу. Фейкові співробітники часто виявляються надзвичайно ефективними в роботі, прагнучи отримати підвищення та ширші права доступу до внутрішніх систем компаній. Це дозволяє їм не лише викрадати конфіденційну інформацію, але й створювати плацдарм для майбутніх хакерських атак. 

Дослідники закликають HR-відділи звертати увагу на технічні затримки під час відеодзвінків, використання специфічних VPN-сервісів та будь-які розбіжності між заявленим місцем проживання кандидата і його реальною мережевою активністю.

Нагадаємо, нещодавно була розкрита нова схема обману роботодавців з боку фейкових кандидатів з КНДР.

Найбільш обговорювані статті

Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомствОновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств
Молоді розробники, які користуються тарифним планом GitHub Student, зіткнулись з несподіваними обмеженнямиМолоді розробники, які користуються тарифним планом GitHub Student, зіткнулись з несподіваними обмеженнями
Підсумки 2026 Game Developers ConferenceПідсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам’яті до «золотої ери» інді-ігор
Мобілізованим IT-фахівцям обіцяють офіцерське звання і службу за фахомМобілізованим IT-фахівцям обіцяють офіцерське звання і службу за фахом
Windows 11 отримала підтримку екстремальної частоти оновлення екрануWindows 11 отримала підтримку екстремальної частоти оновлення екрану
Meta відкладає реліз LLM Avocado: тести з конкурентами поки не вражаютьMeta відкладає реліз LLM Avocado: порівняння з конкурентами поки не вражає
Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного трафіку повертає росіян у 90-тіРації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
Тепер Gemini може замовити для вас обід чи викликати таксіТепер Gemini може замовити для вас обід чи викликати таксі
Claude тепер вміє створювати графіку та візуалізаціїClaude тепер вміє створювати графіку та візуалізації
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів

Північнокорейські хакери розмістили шпигунський софт у Google Play

В Україні «зростає бізнес» з продажу особистих даних фейковим розробникам з КНДР — директор Upwork

Північна Корея розширює застосування штучного інтелекту для хакерських атак

Північнокорейські програмісти таємно влаштовуються в криптокомпанії, видаючи себе за японців

Північнокорейські хакери атакують Python-розробників фейковими співбесідами

«Програміст з КНДР може носити ваше прізвище»: нова схема обману роботодавців

Хакери з КНДР використовують інтерес до Залужного для фішингових атак на українських користувачів

Хакери з КНДР змінюють тактику злому комп'ютерів Python-розробників

Фальшиві програмісти принесли режиму Північної Кореї щонайменше $88 мільйонів

Хакери з КНДР використовують GitLab для клонування легального ПЗ з бекдорами

Українець отримав 5 років ув'язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістів

OpenAI заблокувала акаунти ChatGPT, якими користувались північнокорейські хакери

IT-фахівці з Північної Кореї видають себе за українців, щоб знайти віддалену роботу в Європі

Північнокорейські хакери почали використовувати діпфейки керівників компаній

Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури

«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню

ФБР попереджає, що хакери з КНДР перейшли на крадіжку програмного коду

Хакер з КНДР вкрав $10 млн, видаючи себе за IT-рекрутера та інвестора

Lazarus Group змінює тактику. Тепер хакери націлені на програмістів, які володіють криптовалютою

Розробники з КНДР тепер готові орендувати особисті дані за третину зарплати

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 6 днів назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 місяць назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 1 місяць назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 4 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 2 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

Мінекономіки: цифрова платформа оцінки «Пульс» заощадила бізнесу 2 млрд грн

 18.03.2026 16:16

Anthropic запустила функцію Dispatch: вона перетворює Claude на аналог OpenClaw

 18.03.2026 14:57

Project Detroit: як Java, Python та JavaScript нарешті запрацюють разом

 18.03.2026 12:26

Розкішні вілли як нові інкубатори штучного інтелекту

 18.03.2026 10:17

Кінець епохи універсальних чат-ботів? Mistral Forge дозволить кожній компанії мати власну LLM

 18.03.2026 08:49

Штучний інтелект подвоює обсяг готового коду, якість залишається на високому рівні — дослідження Jellyfish

 17.03.2026 17:56

Nvidia презентувала DLSS 5 та викликала шквал критики у гейм-спільноти

 17.03.2026 17:00

Google Gemini отримав нову функцію в стилі ChatGPT

 17.03.2026 16:11

Шахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше — Інтерпол

 17.03.2026 14:57

Спецпроєкти

Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Топ текстів тижня
1.
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
2.
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
3.
Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
4.
Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств
5.
Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК
6.
Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи
7.
Розкішні вілли як нові інкубатори штучного інтелекту
8.
Шахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше — Інтерпол
9.
Підсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам’яті до «золотої ери» інді-ігор
10.
Мобілізованим IT-фахівцям обіцяють офіцерське звання і службу за фахом

