logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 03/11/2025 12:31

Y Combinator змінить свої правила заради українських фаундерів, які не можуть виїхати з країни

Дмитро Сімагін

Журналіст

Найвідоміший у світі стартап-акселератор Y Combinator оголосив набір в зимову програму, яка триватиме з січня по березень у Сан-Франциско. Цього року для українських стартапів зроблять виняток — вони також зможуть податися на участь в програмі, навіть якщо фаундери (засновники) не мають можливість виїхати з країни через дію воєнного стану. Це стосується також компаній, яка займаються оборонними розробками, повідомляє Defender media.

Причина, чому Y Combinator змінив свої правила, з’явилась кілька днів тому. Після того, як стартап-акселератор оголосив набір у свою зимову програму, український підприємець Олег Коцюр в соцмережі X написав, що ці правила позбавляють шансів на участь засновників з країн, де йде війна.

Оскільки Коцюр не забув тегнути акаунт Y Combinator, на публікацію відгукнувся партнер акселератора Джаред Фрідман. Він відповів, що для українців можуть зробити виняток.

Таким чином, українські засновники IT- та deftech-компаній можуть подаватися на програму Y Combinator. Дедлайн подачі – 10 листопада. Подати заявку можна за цим посиланням.

Якщо фахівці Y Combinator схвалять заявку при відборі, засновників стартапу запросять на інтерв’ю, яке проводитимуть у форматі відеоконференції в листопаді або грудні. 

Участь в програмі Y Combinator дає стартапу не тільки навчання, але й інвестиції в розмірі $500 000, розділені на два транші. Щоправда, для цього стартапу необхідно відкрити юридичну особу в штаті Делавер. Також команда акселератору допомагає стартапам залучити додаткові інвестиції, знайомлячи їх з великою мережею інвесторів.

 

Головна > Новини > Y Combinator змінить свої правила заради українських фаундерів, які не можуть виїхати з країни

Найбільш обговорювані статті

Популярність TypeScript на GitHub перевершує Python та JavaScriptПопулярність TypeScript на GitHub перевершує Python та JavaScript
Manual QA в Україні: кандидатів стає менше, вакансій побільшалоManual QA в Україні: кандидатів стає менше, вакансій побільшало
Стартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з КитаємСтартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з Китаєм
Прибутки від шкідливого софту падають: жертви перестають платити хакерамПрибутки від шкідливого софту падають: жертви перестають платити хакерам
Український стартап єВізитка представив нову версію цифрових візитокУкраїнський стартап єВізитка представив нову версію цифрових візиток
«Ви все не так зрозуміли»: Microsoft заперечує, що її штучний інтелект навчають на скріншотах Windows 11«Ви все не так зрозуміли»: Microsoft заперечує, що її штучний інтелект навчають на скріншотах Windows 11
Google: до кінця року всі зможуть створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингуGoogle: до кінця року всі зможуть створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингу
Anthropic випускає бета-версію розширення Claude для ExcelAnthropic випускає бета-версію розширення Claude для Excel
Експерти з'ясували, які чат-боти повторюють російську пропагандуЕксперти з’ясували, хто з чат-ботів розповсюджує російську пропаганду
Uklon запустив конкурс для українських стартапів з призовим фоном €40 000

«Деяким інвесторам взагалі начхати на ваш продукт»: розробник платформи для зміни акценту про те, як створити свій стартап з нуля і де брати гроші

Гнучкість та менше витрат: масові звільнення призвели до рекордного росту стартапів

Google надав гранти 25 українським стартапам

Чи потрібні стартапу PM та QA?

Стартапи з офісними працівниками зростають у 3,5 разів швидше — дослідження

Аналітики прогнозують в 2024 році «масове вимирання» стартапів. Але не ШІ-проєктів

Google виділила 24 гранти для українських стартапів: хто отримає по $100 тис.

12% стартапів закрились після початку війни — дослідження

Українська IT-галузь займає 7-ме місце в світі за конкурентоспроможністю

Google віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів

Вебінар «10 маркетингових помилок, які роблять засновники стартапів»

 

8 українських стартапів покажуть свої розробки на deeptech-конференції у Фінляндії

У чверті стартапів 95% коду написано штучним інтелектом — CEO стартап-акселератора Y Combinator

Google профінансує не менше 60 українських стартапів у 2025 році

Україна зайняла 42 місце в рейтингу стартапів Global Startup Ecosystem Index

Засновник українського стартапу 3DLook створив холдинг для купівлі дрібних IT-компаній

Заснована українцями компанія Rentberry отримала оцінку в $1 млрд

Україну на Web Summit представлять 24 стартапи

Українські компанії Haiqu та Respeecher потрапили до списку технологічних лідерів за версією Світового економічного форуму

Фонд Oppenheimer Acceleration інвестував у два нові мілтек ШІ-стартапи

Євросоюз виділяє 20 млн євро для підтримки українських IT-стартапів

Україну на виставці VivaTech 2025 представляли 16 стартапів. Один з них визнали найперспективнішим соціально-екологічним проєктом заходу

Україна вперше представить свій стенд на конференції The Next Web. Розпочато відбір стартапів і скейлапів

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Спецпроєкти - 2 тижні назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 1 місяць назад
Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників
Новини - 1 місяць назад
Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників
Новини - 4 тижні назад
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
Новини - 4 тижні назад
Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом
Новини - 3 тижні назад
Співзасновник OpenAI Карпати опублікував код відкритого клону ChatGPT

Новини

Y Combinator змінить свої правила заради українських фаундерів, які не можуть виїхати з країни

 03.11.2025 12:31

Ілон Маск анонсував запуск месенджера X Chat, система шифрування якого «схожа на біткойн»

 03.11.2025 11:48

В OpenAI з'явилась нова категорія фахівців — Super Junior

 03.11.2025 09:49

Найкращий квартал року: експорт ІТ-послуг з України демонструє зростання

 31.10.2025 16:58

Android-смартфони краще захищені від шахраїв, ніж iPhone — дослідження

 31.10.2025 15:32

Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust

 31.10.2025 12:22

OpenAI випустила інструмент Aardvark для пошуку вразливостей в коді

 31.10.2025 11:17

Новий фреймворк Google ADK дозволяє створювати агентів на Python і Java

 31.10.2025 09:46

Samsung випустила ПК-версію свого Android-браузера Samsung Internet

 30.10.2025 16:56

Google NotebookLM тепер має пам'ять діалогів з користувачем

 30.10.2025 15:51

Спецпроєкти

Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Топ текстів тижня
1.
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
2.
Стартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з Китаєм
3.
Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon
4.
Експерти з’ясували, хто з чат-ботів розповсюджує російську пропаганду
5.
Проект Міноборони запрошує до себе Python- і .NET-розробників
6.
В оновлений Cursor 2.0 додано Composer — модель для кодування, яка в 4 рази швидша за аналоги
7.
Google: до кінця року всі зможуть створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингу
8.
GitHub запускає платформу Agent HQ, яка об’єднає Codex, Claude і Jules
9.
Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини»
10.
OpenAI випустила інструмент Aardvark для пошуку вразливостей в коді

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: