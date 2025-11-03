Y Combinator змінить свої правила заради українських фаундерів, які не можуть виїхати з країни

Найвідоміший у світі стартап-акселератор Y Combinator оголосив набір в зимову програму, яка триватиме з січня по березень у Сан-Франциско. Цього року для українських стартапів зроблять виняток — вони також зможуть податися на участь в програмі, навіть якщо фаундери (засновники) не мають можливість виїхати з країни через дію воєнного стану. Це стосується також компаній, яка займаються оборонними розробками, повідомляє Defender media.

Причина, чому Y Combinator змінив свої правила, з’явилась кілька днів тому. Після того, як стартап-акселератор оголосив набір у свою зимову програму, український підприємець Олег Коцюр в соцмережі X написав, що ці правила позбавляють шансів на участь засновників з країн, де йде війна.

Оскільки Коцюр не забув тегнути акаунт Y Combinator, на публікацію відгукнувся партнер акселератора Джаред Фрідман. Він відповів, що для українців можуть зробити виняток.

Таким чином, українські засновники IT- та deftech-компаній можуть подаватися на програму Y Combinator. Дедлайн подачі – 10 листопада. Подати заявку можна за цим посиланням.

Якщо фахівці Y Combinator схвалять заявку при відборі, засновників стартапу запросять на інтерв’ю, яке проводитимуть у форматі відеоконференції в листопаді або грудні.

Участь в програмі Y Combinator дає стартапу не тільки навчання, але й інвестиції в розмірі $500 000, розділені на два транші. Щоправда, для цього стартапу необхідно відкрити юридичну особу в штаті Делавер. Також команда акселератору допомагає стартапам залучити додаткові інвестиції, знайомлячи їх з великою мережею інвесторів.