Запуск кількох програм Office спричиняє проблеми з Copilot

Фахівці Microsoft розслідують помилку, яка спричиняє збій в роботі помічника Copilot, якщо кілька програм Office одночасно працюють в одній операційній системі. Про це повідомляє Bleeping Computer.

Виявлена помилка впливає на клієнтів Microsoft 365, які запускають Excel, Word, PowerPoint, OneNote, Publisher та Access в одній системі. Проблема виникає, коли одна програма Office, така як Excel, вже ініціалізувала екземпляр WebView2, тоді як інша програма, така як Word, намагається запустити другий екземпляр. Однак, якщо першу програму закрито, панель Copilot в іншій програмі відкриється без жодних проблем.

«Кілька клієнтів повідомляли про проблеми з функціями Office, які залежать від WebView2, зокрема Copilot, Share та Room Finder. Найбільш помітним симптомом є збій запуску панелі Copilot, коли одночасно відкрито кілька програм Office», – заявили в Microsoft.

Команда Office зараз працює над вирішенням цієї проблеми та поділиться додатковою інформацією, коли з’явиться її виправлення.

Нагадаємо, що Microsoft посилила заходи щодо блокування користувачів, які намагаються обійти вхід за допомогою облікового запису Microsoft у Windows 11 під час інсталяції операційної системи на ПК. Компанія вважає, що обліковий запис Microsoft та підключення до інтернету мають бути обов’язковими умовами під час початкового налаштування ОС.