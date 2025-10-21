«12 тисяч кандидатів і лише 300 вакансій». Фронтенд в українському IT залишається найбільш конкурентною категорією

Хоча JavaScript досі є найбільшою категорією в українському IT за кількістю кандидатів (13% від усього числа), на неї приходиться лише 3,15% вакансій. До того ж, JavaScript втрачає популярність — частка JS-кандидатів в пошуку знижується останні два роки, стверджується в аналітичному звіті сервісу Djinni.

Щодо позитивних змін: у порівнянні з 2023 роком кількість Senior JS-розробників в пошуку виросла в півтора рази, а число вакансій для джунів в JavaScript виросли в 4 рази. Якщо два роки тому початківцям пропонували заледве десяток вакансій і конкуренція іноді сягала 500-700 кандидатів на одну вакансію без досвіду, то зараз пропозиція досягла до 40 вакансій без вимог до досвіду.

Станом на середину жовтня 2025 року в пошуку на Djinni було близько 12 тисяч кандидатів, які змагались за 300 вакансій в категорії JavaScript. У 2023 році фронтенд-кандидатів у пошуку було близько 20%, зараз — близько 13%. Частка JS-вакансій теж знизилась — з 7% до 3%.

Схоже, багато хто з новачків втратив надію знайти роботу в JavaScript, оскільки зараз 40% фронтендерів мають досвід 5 або більше років — з 2023 року їхня кількість виросла в півтора рази. Кандидати без досвіду становлять лише 10%. Для порівняння, в піковий липень 2023 року їх було близько 30%, тобто майже вчетверо більше.

Найпопулярніша підкатегорія в JS-стеку залишається React.js — таких кандидатів близько третини. Angular i Vue мають кілька сотень претендентів, Markup — близько ста. Svelte своєю основною категорією вважають лише кілька десятків кандидатів. У вакансіях цей розподіл приблизно такий же.

Нагадаємо, команда розробників на чолі з проектом Deno продовжує судову тяганину з корпорацією Oracle, щоб звільнити термін JavaScript від статусу товарного знака.